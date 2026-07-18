FIA F2 Spa: Durksen se lleva la victoria en la sprint ante complicaciones del resto de la armada latina

El piloto paraguayo Joshua Duerksen se adjudicó la victoria en la carrera sprint de Spa-Francorchamps de la Fórmula 2, significando su segundo triunfo de la temporada y el tercero consecutivo para la escudería Invicta Racing en este trazado. El sudamericano resistió los embates finales tras un relanzamiento de coche de seguridad para cruzar la meta por delante de Martinius Stenshorne y Dino Beganovic.

Sebastián Montoya, quien arrancó desde la pole position, ejecutó una arrancada sólida para sostener el liderato en la primera curva sobre Stenshorne. Sin embargo, el ritmo del colombiano comenzó a decaer debido a bloqueos de neumáticos y la falta de DRS, lo que permitió que Duerksen lo adelantara por la segunda plaza en la recta de Kemmel. A partir de ese momento, la carrera de Montoya se desmoronó drásticamente hasta la última vuelta, donde fue sorprendido por sus rivales tras correrse de largo, cayendo hasta el noveno puesto y fuera de la zona de puntos.

Duerksen mostró una madurez impecable en la gestión de sus neumáticos súper blandos. El paraguayo esperó el momento ideal para lanzar su ataque sobre Stenshorne, tomando el liderato definitivo en la zona de Les Combes antes de las interrupciones.

Joshua Durksen, Invicta Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

“Finalmente de regreso en el podio, finalmente otra victoria. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí, pero hemos seguido trabajando duro y nunca nos rendimos. Finalmente tuvimos el ritmo y tuvimos la oportunidad de estar aquí, así que estoy súper feliz y súper agradecido”, externó el ganador.

“Tuvimos una muy buena salida directo al tercer puesto, luego estuve peleando con Montoya, pude adelantarlo, y luego también con Martinius; el DRS es muy poderoso. Tan pronto como estuve en el primer lugar, intenté crear una brecha para salir de la zona de DRS, y fue una carrera muy agradable, el coche se sintió bien, yo me sentía bien y, de alguna manera, todo encajó hoy”, concluyó el sudamericano quien fue el único de los latinos en la zona de los puntos.

Carrera Sprint Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 J. Duerksen Invicta Racing 2 18 41'53.482 180.395 10 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 18 +0.606 41'54.088 0.606 180.351 8 1 3 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 18 +1.273 41'54.755 0.667 180.303 6 4 N. Tsolov Campos Racing 6 18 +1.798 41'55.280 0.525 180.266 5 5 A. Dunne Rodin Motorsport 15 18 +3.357 41'56.839 1.559 180.154 4 6 R. Câmara Invicta Racing 1 18 +4.054 41'57.536 0.697 180.104 3 7 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 18 +4.607 41'58.089 0.553 180.065 2 8 O. Goethe MP Motorsport 10 18 +5.173 41'58.655 0.566 180.024 1 9 S. Montoya Prema Powerteam 11 18 +5.867 41'59.349 0.694 179.975 10 L. Van Hoepen Trident 24 18 +6.236 41'59.718 0.369 179.948 11 M. Boya Prema Powerteam 12 18 +6.688 42'00.170 0.452 179.916 12 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 18 +7.141 42'00.623 0.453 179.884 13 C. Herta Hitech Racing 4 18 +7.524 42'01.006 0.383 179.856 14 E. Jr. AIX Racing 20 18 +8.057 42'01.539 0.533 179.818 15 K. Maini ART Grand Prix 16 18 +8.222 42'01.704 0.165 179.806 1 16 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 18 +8.812 42'02.294 0.590 179.764 17 R. Miyata Hitech Racing 3 18 +19.066 42'12.548 10.254 179.037 1 nc N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 14 +4 Vueltas 42'04.001 4 Vueltas 139.683 1 dnf J. Bennett Trident 25 12 +6 Vueltas 26'00.116 2 Vueltas 193.660 Accidente dnf G. Minì MP Motorsport 9 11 +7 Vueltas 24'56.739 1 Vuelta 185.015 1 Retirada dnf N. León Campos Racing 5 6 +12 Vueltas 12'55.679 5 Vueltas 194.471 1 Retirada dnf C. Shields AIX Racing 21 5 +13 Vueltas 10'23.604 1 Vuelta 201.462 Accidente