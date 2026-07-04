FIA F2 Silverstone: Villagómez logra podio, Durksen rescata un punto en la sprint

El piloto mexicano Rafael Villagómez logró el podio en la carrera sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña, una competencia donde Nikola Tsolov se llevó la victoria tras un enfrentamiento con Gabriele Mini para, de esta forma, tomar el liderato del campeonato en un momento crítico para su futuro.

En el arranque, Tsolov se colocó cuarto tras adelantar a Joshua Durksen, quien se ubicaba en la cuarta posición de inmediato, esto mientras Rafael Villagómez pasaba al segundo puesto dejando detrás a Ritomo Miyata, esto mientras Mini se escapaba en la cima.

Pero Tsolov no se iba a quedar en esa posición. El protegido de Red Bull adelantó a Miyata y posteriormente a Villagómez para tomar la segunda plaza y comenzar a reducir la diferencia contra Mini sobre quien comenzó los ataques en el último tercio de la competencia.

En la vuelta final, el búlgaro atacó a Mini para tomar el liderato, esto mientras Villagómez cerró la brecha contra el italiano y amenazó para tomar el segundo, aunque al final quedó tercero para sumar su segundo podio del año.

Durksen se llevó la última posición de los puntos, octavo, por delante de Alex Dunne y Rafael Camara.

El mexicano Noel León remontó en la competencia pero finalizó 12°, fuera de la zona de los puntos. El argentino Nico Varrono se clasificó 18.

Sebastián Montoya abandonó la carrera luego de un contacto con John Bennett. El colombiano había salido a la grava luego de ser presionado en una batalla lado a lado mientras que Bennett, sin la visibilidad adecuada, impactó contra el sudamericano provocando el retiro de los dos.

Para el domingo Durksen arrancará séptimo con Villagómez en octavo. Montoya partirá 14 con León en 16. Varrone arrancará 19.