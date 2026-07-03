FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

El brasileño Rafael Câmara se adjudicó su tercera pole position en la Fórmula 2, ahora en el trazado de Silverstone, donde se impuso por delante del piloto irlandés Alex Dunne, separados por dos décimas de segundo, esto mientras que los latinos tendrán posibilidad en la carrera sprint del sábado.

Câmara detuvo el reloj en 1:39.690, siendo el único piloto de la parrilla capaz de romper la barrera del 1:40 en su tanda definitiva con neumáticos blandos.

El paraguayo Joshua Durksen, coequipero del poleman en Invicta Racing se posicionó en el séptimo casillero con un tiempo de 1:40.309. Apenas una milésima por detrás apareció el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing), quien con una marca de 1:40.328 amarró la octava plaza. El mexicano arrancará tercero en la carrera corta seguido por el sudamericano en la segunda fila.

Más atrás en el clasificador, el colombiano Sebastián Montoya (PREMA Racing) se ubicó en la decimocuarta posición con un tiempo de 1:40.529, seguido muy de cerca por el regiomontano Noel León (Campos Racing) en el puesto 16.

El argentino Nico Varrone culminó en el escalón 19.

Durante la tanda, tanto Montoya como León se vieron complicados para encontrar el ritmo. El mexicano había logrado la pole en la carrera pasada en Silverstone, aunque ahora no estuvo en el ritmo para poder pelear por estar en el top 10.

En el campeonato, León es quinto del clasificador con 62 puntos, mientras que Montoya es 11° con 28 unidades, dos puestos por delante de Durksen quien suma 23 puntos. Villagómez logró su primer podio en Spielberg al conseguir el tercer escaño.

El italiano Gabriele Mini, puntero del campeonato, arrancará primero en la carrera sprint al finalizar décimo de la sesión.

Q Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 R. Câmara Invicta Racing 1 11 1'39.690 212.735 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 11 +0.201 1'39.891 0.201 212.307 3 K. Maini ART Grand Prix 16 10 +0.202 1'39.892 0.001 212.305 4 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 11 +0.277 1'39.967 0.075 212.146 5 N. Tsolov Campos Racing 6 10 +0.282 1'39.972 0.005 212.135 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 11 +0.553 1'40.243 0.271 211.561 7 J. Duerksen Invicta Racing 2 11 +0.619 1'40.309 0.066 211.422 8 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 12 +0.638 1'40.328 0.019 211.382 9 R. Miyata Hitech Racing 3 10 +0.672 1'40.362 0.034 211.311 10 G. Minì MP Motorsport 9 11 +0.692 1'40.382 0.020 211.268 11 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 12 +0.771 1'40.461 0.079 211.102 12 M. Boya Prema Powerteam 12 10 +0.780 1'40.470 0.009 211.083 13 O. Goethe MP Motorsport 10 12 +0.796 1'40.486 0.016 211.050 14 S. Montoya Prema Powerteam 11 11 +0.839 1'40.529 0.043 210.960 15 C. Herta Hitech Racing 4 12 +0.849 1'40.539 0.010 210.939 16 N. León Campos Racing 5 12 +0.857 1'40.547 0.008 210.922 17 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 12 +0.858 1'40.548 0.001 210.920 18 J. Bennett Trident 25 13 +0.862 1'40.552 0.004 210.911 19 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 12 +0.891 1'40.581 0.029 210.850 20 L. Van Hoepen Trident 24 12 +0.945 1'40.635 0.054 210.737 21 E. Jr. AIX Racing 20 11 +1.092 1'40.782 0.147 210.430 22 C. Shields AIX Racing 21 13 +1.282 1'40.972 0.190 210.034