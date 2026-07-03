Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de clasificación
FIA F2 Silverstone

FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

Joshua Durksen y Rafael Villagómez fueron los mejores de la armada latinoamericana en la clasificación de la F2 en Silverstone.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Joshua Durksen, Invicta Racing

Joshua Durksen, Invicta Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El brasileño Rafael Câmara se adjudicó su tercera pole position en la Fórmula 2, ahora en el trazado de Silverstone, donde se impuso por delante del piloto irlandés Alex Dunne, separados por dos décimas de segundo, esto mientras que los latinos tendrán posibilidad en la carrera sprint del sábado.  

Câmara detuvo el reloj en 1:39.690, siendo el único piloto de la parrilla capaz de romper la barrera del 1:40 en su tanda definitiva con neumáticos blandos.

El paraguayo Joshua Durksen, coequipero del poleman en Invicta Racing se posicionó en el séptimo casillero con un tiempo de 1:40.309. Apenas una milésima por detrás apareció el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing), quien con una marca de 1:40.328 amarró la octava plaza. El mexicano arrancará tercero en la carrera corta seguido por el sudamericano en la segunda fila.

Más atrás en el clasificador, el colombiano Sebastián Montoya (PREMA Racing) se ubicó en la decimocuarta posición con un tiempo de 1:40.529, seguido muy de cerca por el regiomontano Noel León (Campos Racing) en el puesto 16.

El argentino Nico Varrone culminó en el escalón 19.

Más de la F3:

Durante la tanda, tanto Montoya como León se vieron complicados para encontrar el ritmo. El mexicano había logrado la pole en la carrera pasada en Silverstone, aunque ahora no estuvo en el ritmo para poder pelear por estar en el top 10.

En el campeonato, León es quinto del clasificador con 62 puntos, mientras que Montoya es 11° con 28 unidades, dos puestos por delante de Durksen quien suma 23 puntos. Villagómez logró su primer podio en Spielberg al conseguir el tercer escaño.

El italiano Gabriele Mini, puntero del campeonato, arrancará primero en la carrera sprint al finalizar décimo de la sesión.

Q

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
R. Câmara Invicta Racing
1 11

1'39.690

212.735
2
A. Dunne Rodin Motorsport
15 11

+0.201

1'39.891

0.201 212.307
3 India K. Maini ART Grand Prix 16 10

+0.202

1'39.892

0.001 212.305
4
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
8 11

+0.277

1'39.967

0.075 212.146
5
N. Tsolov Campos Racing
6 10

+0.282

1'39.972

0.005 212.135
6
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 11

+0.553

1'40.243

0.271 211.561
7
J. Duerksen Invicta Racing
2 11

+0.619

1'40.309

0.066 211.422
8 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 12

+0.638

1'40.328

0.019 211.382
9 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 10

+0.672

1'40.362

0.034 211.311
10
G. Minì MP Motorsport
9 11

+0.692

1'40.382

0.020 211.268
11
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 12

+0.771

1'40.461

0.079 211.102
12
M. Boya Prema Powerteam
12 10

+0.780

1'40.470

0.009 211.083
13
O. Goethe MP Motorsport
10 12

+0.796

1'40.486

0.016 211.050
14 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 11

+0.839

1'40.529

0.043 210.960
15 United States C. Herta Hitech Racing 4 12

+0.849

1'40.539

0.010 210.939
16
N. León Campos Racing
5 12

+0.857

1'40.547

0.008 210.922
17
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 12

+0.858

1'40.548

0.001 210.920
18
J. Bennett Trident
25 13

+0.862

1'40.552

0.004 210.911
19
N. Varrone Van Amersfoort Racing
22 12

+0.891

1'40.581

0.029 210.850
20
L. Van Hoepen Trident
24 12

+0.945

1'40.635

0.054 210.737
21 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 11

+1.092

1'40.782

0.147 210.430
22
C. Shields AIX Racing
21 13

+1.282

1'40.972

0.190 210.034
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Tsolov gana la F2 en Austria, con León y Dürksen en el top 10

Top Comments
More from
Luis Ramírez

F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

FIA F3 Silverstone: Rivera se clasifica 4° para la feature y Colnaghi en 14°

FIA F3
FIA F3
Silverstone
FIA F3 Silverstone: Rivera se clasifica 4° para la feature y Colnaghi en 14°

Los horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026 y cómo verlo en vivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Los horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026 y cómo verlo en vivo

Últimas noticias

F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

FIA F2
F2 FIA F2
Silverstone
FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

Las mejores fotos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Las mejores fotos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1