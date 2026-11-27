Crónica de clasificación

FIA F2 Losail

F2 Qatar 2026: Ugochukwu logra la primera pole para VAR, León 5° y Durksen 8°

La armada latinoamericana vivió una jornada de contrastes en la clasificación de la FIA Fórmula 2 en Lusail con dos dentro de los 10 mejores. Sebastián Montoya y Rafael Villagómez provocaron banderas rojas. Nico Pino en la posición 22.

Luis Ramírez

Publicado: 27 nov 2026, 15:47

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Noel León, Campos Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El equipo Van Amersfoort Racing logró su primera pole en la Fórmula 2 con el recién llegado Ugo Ugochukwu, el campeón de la FIA Fórmula 3 2026 y que el próximo año realizará el calendario de la antesala de la F1 completo. Los latinoamericanos vivieron resultados dispares con Noel León y Joshua Durksen dentro de los 10 mejores, con el paraguayo aspirando a podio en la carrera sprint.

En la primera parte de la clasificación Freddie Slater llevó al coche de Invicta a la primera plaza con un tiempo de 1m36.446s. El novato Ugo Ugochukwu de inmediato demostró su potencial en su ascenso a la Fórmula 2 para las dos últimas rondas colocándose en la segunda plaza a 0.167s del puntero con el coche del equipo VAR.

Martinius Stenshorne se colocó tercero con el mexicano Rafael Villagómez en la cuarta plaza seguido por el paraguayo Joshua Durksen cerrando el top cinco a 0.353s. Noel León, competidor de Campos se ubicó séptimo superando por medio segundo a su compañero Nikola Tsolov, quien contiende por el campeonato.

Luego de la tradicional detención en boxes para los ajustes apareció una bandera roja consecuencia de la pérdida del neumático trasero derecho por parte del colombiano Juan Pablo Montoya cuando se ubicaba en la posición 16. El colombiano se encuentra disputando sus dos últimas carreras del año con el equipo DAMS, mismo con el que competirá en el 2027.

Con cinco minutos en el cronómetro restantes, los tiempos comenzaron a caer con mejores condiciones en la pista en la parte final. Gabriele Mini fue el primero en atacar ascendiendo al primero con 1m35.862s seguido por su compañero Goethe a 0.157s esto mientras que León se ubicó tercero seguido por Tsolov.

Slater parecía encaminado a repetir el mejor registro, pero tuvo una salida de pista con la cual arruinó sus neumáticos. Ugochukwu atacó y ascendió a la cima con 1m35.818s superando por 0.044 a Mini para tomar su primera pole position en su historia en la Fórmula 2.

Alex Dunne ascendió al tercero con Goethe en cuarto. Noel León se ubicará quinto el domingo, dos posiciones por delante de Tsolov.

Durksen se ubicó octavo con lo que será tercero en la carrera del sábado. Rafael Villagómez se situó 12, pero provocó la bandera roja final que lo llevará a perder su mejor tiempo.

Sebastian Montoya se situó 20 mientras que el debutante chileno Nico Pino será 22 en ambas competencias.

Más de la F2:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Fórmula 2 en Qatar 2026: horarios, canales de TV y streaming para Latinoamérica

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



43 min



F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Qatar de F1 2026





Antonelli lidera la primera práctica en Qatar 2026; Colapinto 12° y Checo Pérez 21°



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Antonelli lidera la primera práctica en Qatar 2026; Colapinto 12° y Checo Pérez 21°





Fórmula 2 en Qatar 2026: horarios, canales de TV y streaming para Latinoamérica



FIA F2



FIA F2



Losail



22 h



Fórmula 2 en Qatar 2026: horarios, canales de TV y streaming para Latinoamérica

Últimas noticias





F2 Qatar 2026: Ugochukwu logra la primera pole para VAR, León 5° y Durksen 8°



FIA F2



F2 FIA F2



Losail



F2 Qatar 2026: Ugochukwu logra la primera pole para VAR, León 5° y Durksen 8°





¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



35 min



¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?





F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



43 min



F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Qatar de F1 2026





Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete