F2 Mónaco: Durksen y León acaparan la primera fila para la sprint; Camara con la pole para el domingo

La clasificación de la Fórmula 2 se volvió una batalla extrema en el Principado de Mónaco, con el primer grupo arriesgando hasta los guardarrieles para conseguir el mejor tiempo posible dejando a Rafael Camara con la pole position, mientras que la primera fila de la sprint será controlada por los latinos con el paraguayo Joshua Durksen en la pole inversa seguido por el mexicano Noel León.

Dado lo complicado del circuito de Mónaco, la F2 divide la sesión de clasificación en dos grupos. El Grupo A fue el que más presencia de latinos tuvo con León, Rafael Villagómez y Sebastián Montoya.

Los tres minutos finales de la primera tanda fueron dramáticos. León se colocó en la cima con un registro de 1m21.595s tras haber completado su giro con un duro impacto contra el muro, si bien con daños no suficientes para impedir que el del equipo Campos siguiera su camino.

Camara después estableció el registro base con 1m20.923s seguido por Alex Dunne, Dino Beganovic y Gabriele Mini dejando al mexicano en quinto. Sebastian Montoya sufrió un impacto colocándose octavo y Villagómez resultó décimo del grupo.

La situación del Grupo B no resultó mejor en cuanto a los tiempos, pero sí para la armada latina. Durksen tomó la quinta posición con un tiempo de 1m21.557s.

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Dado que Nikola Tsolov logró el mejor registro del pelotón con 1m21.053s, pero fue más lento que el tiempo de Camara en el Grupo A, todos los pilotos de la segunda tanda tomarán las posiciones pares. Con ello, el paraguayo será décimo el domingo en la principal y ganador de la pole inversa para el sábado. León arrancará segundo el sábado y noveno el domingo.

El argentino Nico Varrone se ubicó octavo del grupo B y será décimo sexto el domingo en su debut en el principado.

De los pilotos latinos actuales: Durksen, Villagómez y Montoya tienen experiencia en Fórmula 2, mientras que León ya ha corrido en la Fórmula 3 en este trazado.

Grupo A Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 R. Câmara Invicta Racing 1 9 1'20.923 148.452 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 12 +0.110 1'21.033 0.110 148.250 3 G. Minì MP Motorsport 9 12 +0.257 1'21.180 0.147 147.982 4 N. León Campos Racing 5 10 +0.672 1'21.595 0.415 147.229 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 11 +0.922 1'21.845 0.250 146.779 6 S. Montoya Prema Powerteam 11 11 +0.947 1'21.870 0.025 146.735 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 10 +1.024 1'21.947 0.077 146.597 8 J. Bennett Trident 25 8 +1.741 1'22.664 0.717 145.325 9 R. Miyata Hitech Racing 3 10 +1.814 1'22.737 0.073 145.197 10 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 12 +1.927 1'22.850 0.113 144.999 11 C. Shields AIX Racing 21 12 +2.154 1'23.077 0.227 144.603

Grupo B Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 N. Tsolov Campos Racing 6 11 1'21.053 148.214 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 11 +0.221 1'21.274 0.221 147.811 3 K. Maini ART Grand Prix 16 10 +0.285 1'21.338 0.064 147.694 4 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 11 +0.309 1'21.362 0.024 147.651 5 J. Duerksen Invicta Racing 2 11 +0.504 1'21.557 0.195 147.298 6 O. Goethe MP Motorsport 10 11 +0.620 1'21.673 0.116 147.089 7 C. Herta Hitech Racing 4 11 +0.719 1'21.772 0.099 146.910 8 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 11 +0.766 1'21.819 0.047 146.826 9 M. Boya Prema Powerteam 12 11 +1.317 1'22.370 0.551 145.844 10 E. Jr. AIX Racing 20 12 +1.355 1'22.408 0.038 145.777 11 L. Van Hoepen Trident 24 2