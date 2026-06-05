F2 Mónaco: Durksen y León acaparan la primera fila para la sprint; Camara con la pole para el domingo
La primera línea de partido para la carrera sprint será latinoamericana con Joshua Durksen y Noel León.
Joshua Durksen, Invicta Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
La clasificación de la Fórmula 2 se volvió una batalla extrema en el Principado de Mónaco, con el primer grupo arriesgando hasta los guardarrieles para conseguir el mejor tiempo posible dejando a Rafael Camara con la pole position, mientras que la primera fila de la sprint será controlada por los latinos con el paraguayo Joshua Durksen en la pole inversa seguido por el mexicano Noel León.
Dado lo complicado del circuito de Mónaco, la F2 divide la sesión de clasificación en dos grupos. El Grupo A fue el que más presencia de latinos tuvo con León, Rafael Villagómez y Sebastián Montoya.
Los tres minutos finales de la primera tanda fueron dramáticos. León se colocó en la cima con un registro de 1m21.595s tras haber completado su giro con un duro impacto contra el muro, si bien con daños no suficientes para impedir que el del equipo Campos siguiera su camino.
Camara después estableció el registro base con 1m20.923s seguido por Alex Dunne, Dino Beganovic y Gabriele Mini dejando al mexicano en quinto. Sebastian Montoya sufrió un impacto colocándose octavo y Villagómez resultó décimo del grupo.
La situación del Grupo B no resultó mejor en cuanto a los tiempos, pero sí para la armada latina. Durksen tomó la quinta posición con un tiempo de 1m21.557s.
Dado que Nikola Tsolov logró el mejor registro del pelotón con 1m21.053s, pero fue más lento que el tiempo de Camara en el Grupo A, todos los pilotos de la segunda tanda tomarán las posiciones pares. Con ello, el paraguayo será décimo el domingo en la principal y ganador de la pole inversa para el sábado. León arrancará segundo el sábado y noveno el domingo.
El argentino Nico Varrone se ubicó octavo del grupo B y será décimo sexto el domingo en su debut en el principado.
De los pilotos latinos actuales: Durksen, Villagómez y Montoya tienen experiencia en Fórmula 2, mientras que León ya ha corrido en la Fórmula 3 en este trazado.
Grupo A
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|9
|
1'20.923
|148.452
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|12
|
+0.110
1'21.033
|0.110
|148.250
|3
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|12
|
+0.257
1'21.180
|0.147
|147.982
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|10
|
+0.672
1'21.595
|0.415
|147.229
|5
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|11
|
+0.922
1'21.845
|0.250
|146.779
|6
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|11
|
+0.947
1'21.870
|0.025
|146.735
|7
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|10
|
+1.024
1'21.947
|0.077
|146.597
|8
|
J. Bennett Trident
|25
|8
|
+1.741
1'22.664
|0.717
|145.325
|9
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|10
|
+1.814
1'22.737
|0.073
|145.197
|10
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|12
|
+1.927
1'22.850
|0.113
|144.999
|11
|
C. Shields AIX Racing
|21
|12
|
+2.154
1'23.077
|0.227
|144.603
|Ver los resultados completos
Grupo B
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|11
|
1'21.053
|148.214
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|11
|
+0.221
1'21.274
|0.221
|147.811
|3
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|10
|
+0.285
1'21.338
|0.064
|147.694
|4
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|11
|
+0.309
1'21.362
|0.024
|147.651
|5
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|11
|
+0.504
1'21.557
|0.195
|147.298
|6
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|11
|
+0.620
1'21.673
|0.116
|147.089
|7
|C. Herta Hitech Racing
|4
|11
|
+0.719
1'21.772
|0.099
|146.910
|8
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+0.766
1'21.819
|0.047
|146.826
|9
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|11
|
+1.317
1'22.370
|0.551
|145.844
|10
|E. Jr. AIX Racing
|20
|12
|
+1.355
1'22.408
|0.038
|145.777
|11
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|2
|
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