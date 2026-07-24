FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint

La carrera feature de la FIA Fórmula 2 en Hungría tendrá una segunda fila completamente latinoamericana con el mexicano Noel León y el paraguayo Joshua Durksen compartiendo la hilera tras la sesión de clasificación de este viernes.

El piloto indio Kush Maini saltó en su último intento para tomar la pole position con n registro de 1m29.896s para derrotar el tiempo del brasileño Rafael Camara quien estaba en la posición de privilegio momentánea. El sudamericano y quien ahora suena como candidato a Haas en la F1 para 2027 quedó a 0.117s de la cima.

El mexicano Noel León quedó a solo 0.195s de la pole mientras que Durksen se posicionó a 0.210s. Tasanapol Inthraphuvasak se quedó con el top cinco para la carrera principal.

Nikola Tsolov, otro de los contendientes por el campeonato y también prospecto a subir a la Fórmula 1, arrancará séptimo por detrás de Laurens Van Hoepen.

La pole position invertida quedó en manos del colombiano Sebastián Montoya al posicionarse décimo a medio segundo de lo realizado por Maini. Dino Beganovic y Gabriele Mini se situaron octavo y noveno y serán tercero y segundo para la sprint, respectivamente.

El mexicano Rafael Villágomez arrancará las dos competencias desde el puesto 12 mientras que su compañero en el equipo VAR, el argentino Nico Varrone, será décimo sexto.

Colton Herta, quien sigue buscando la super licencia de la F1 y para ello debe quedar dentro de los ocho primeros del campeonato, finalizó 18 a más de un segundo del tiempo de referencia.

La clasificación de la F3: FIA F3 FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo

Q Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 K. Maini ART Grand Prix 16 9 1'28.896 177.416 2 R. Câmara Invicta Racing 1 10 +0.117 1'29.013 0.117 177.183 3 N. León Campos Racing 5 8 +0.195 1'29.091 0.078 177.027 4 J. Duerksen Invicta Racing 2 10 +0.210 1'29.106 0.015 176.998 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 10 +0.311 1'29.207 0.101 176.797 6 L. Van Hoepen Trident 24 12 +0.374 1'29.270 0.063 176.673 7 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.417 1'29.313 0.043 176.587 8 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 9 +0.423 1'29.319 0.006 176.576 9 G. Minì MP Motorsport 9 12 +0.445 1'29.341 0.022 176.532 10 S. Montoya Prema Powerteam 11 12 +0.567 1'29.463 0.122 176.291 11 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 13 +0.570 1'29.466 0.003 176.285 12 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 8 +0.615 1'29.511 0.045 176.197 13 O. Goethe MP Motorsport 10 13 +0.689 1'29.585 0.074 176.051 14 J. Bennett Trident 25 12 +0.895 1'29.791 0.206 175.647 15 E. Jr. AIX Racing 20 13 +0.908 1'29.804 0.013 175.622 16 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 9 +0.933 1'29.829 0.025 175.573 17 A. Dunne Rodin Motorsport 15 13 +0.939 1'29.835 0.006 175.561 18 C. Herta Hitech Racing 4 12 +1.028 1'29.924 0.089 175.388 19 C. Shields AIX Racing 21 13 +1.135 1'30.031 0.107 175.179 20 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 9 +1.178 1'30.074 0.043 175.096 21 R. Miyata Hitech Racing 3 9 +1.212 1'30.108 0.034 175.029 22 M. Boya Prema Powerteam 12 13 +1.513 1'30.409 0.301 174.447