FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint
Noel León y Joshua Durksen hicieron una clasificación destacada en el Hungaroring. Sebastián Montoya tendrá la posición de privilegio el sábado.
Sebastián Montoya, PREMA Racing
Foto de: Clive Mason/Getty Images
La carrera feature de la FIA Fórmula 2 en Hungría tendrá una segunda fila completamente latinoamericana con el mexicano Noel León y el paraguayo Joshua Durksen compartiendo la hilera tras la sesión de clasificación de este viernes.
El piloto indio Kush Maini saltó en su último intento para tomar la pole position con n registro de 1m29.896s para derrotar el tiempo del brasileño Rafael Camara quien estaba en la posición de privilegio momentánea. El sudamericano y quien ahora suena como candidato a Haas en la F1 para 2027 quedó a 0.117s de la cima.
El mexicano Noel León quedó a solo 0.195s de la pole mientras que Durksen se posicionó a 0.210s. Tasanapol Inthraphuvasak se quedó con el top cinco para la carrera principal.
Nikola Tsolov, otro de los contendientes por el campeonato y también prospecto a subir a la Fórmula 1, arrancará séptimo por detrás de Laurens Van Hoepen.
La pole position invertida quedó en manos del colombiano Sebastián Montoya al posicionarse décimo a medio segundo de lo realizado por Maini. Dino Beganovic y Gabriele Mini se situaron octavo y noveno y serán tercero y segundo para la sprint, respectivamente.
El mexicano Rafael Villágomez arrancará las dos competencias desde el puesto 12 mientras que su compañero en el equipo VAR, el argentino Nico Varrone, será décimo sexto.
Colton Herta, quien sigue buscando la super licencia de la F1 y para ello debe quedar dentro de los ocho primeros del campeonato, finalizó 18 a más de un segundo del tiempo de referencia.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|9
|
1'28.896
|177.416
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
+0.117
1'29.013
|0.117
|177.183
|3
|
N. León Campos Racing
|5
|8
|
+0.195
1'29.091
|0.078
|177.027
|4
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|10
|
+0.210
1'29.106
|0.015
|176.998
|5
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|10
|
+0.311
1'29.207
|0.101
|176.797
|6
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+0.374
1'29.270
|0.063
|176.673
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.417
1'29.313
|0.043
|176.587
|8
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|9
|
+0.423
1'29.319
|0.006
|176.576
|9
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|12
|
+0.445
1'29.341
|0.022
|176.532
|10
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|12
|
+0.567
1'29.463
|0.122
|176.291
|11
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|13
|
+0.570
1'29.466
|0.003
|176.285
|12
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|8
|
+0.615
1'29.511
|0.045
|176.197
|13
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|13
|
+0.689
1'29.585
|0.074
|176.051
|14
|
J. Bennett Trident
|25
|12
|
+0.895
1'29.791
|0.206
|175.647
|15
|E. Jr. AIX Racing
|20
|13
|
+0.908
1'29.804
|0.013
|175.622
|16
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|9
|
+0.933
1'29.829
|0.025
|175.573
|17
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|13
|
+0.939
1'29.835
|0.006
|175.561
|18
|C. Herta Hitech Racing
|4
|12
|
+1.028
1'29.924
|0.089
|175.388
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|13
|
+1.135
1'30.031
|0.107
|175.179
|20
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|9
|
+1.178
1'30.074
|0.043
|175.096
|21
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|9
|
+1.212
1'30.108
|0.034
|175.029
|22
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|13
|
+1.513
1'30.409
|0.301
|174.447
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
VIDEO: Accidente de Franco Colapinto causa bandera roja en la FP2 de Hungría
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint
Investigación a Verstappen y Sainz en Hungría: el veredicto de los comisarios
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments