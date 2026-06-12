F2 Barcelona 2026: Durksen 2°, Villagómez 5°, Varrone 7° y León con la pole para la sprint
La armada latinoamericana se colocó dentro de los 10 mejores y peleará por el triunfo en las dos carreras del fin de semana en la antesala de la Fórmula 1.
Joshua Durksen, Invicta Racing
Foto de: Quinn Rooney / Getty Images
La sesión de clasificación de la Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó un saldo positivo para el automovilismo latinoamericano. Los dos coches del equipo Invicta se posicionaron en las dos primeras plazas, con Rafael Câmara con la pole para la carrera del domingo con un tiempo de 1:24.810 donde estará acompañado en la primera fila por su compañero Joshua Dürksen.
Dürksen firmó una actuación sólida al quedarse con el segundo mejor registro de la sesión con un tiempo de 1:24.945, situándose a tan solo 0.135 segundos de su compañero de equipo y asegurando una primera línea de parrilla completamente sudamericana. Por detrás de los líderes se ubicaron el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport) en la tercera posición con un tiempo de 1:25.035, y el italiano Gabriele Minì (MP Motorsport) en el cuarto lugar con una marca de 1:25.144.
El mexicano Rafael Villagómez, de Van Amersfoort Racing, completó una de sus mejores clasificaciones de la temporada al detener el crono en 1:25.183, un registro que le otorgó la quinta posición. Justo detrás de él finalizó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) en el sexto lugar con un tiempo de 1:25.222, seguido muy de cerca por el argentino Nicolás Varrone, quien metió al segundo coche de Van Amersfoort Racing en la séptima plaza al registrar 1:25.237.
Las últimas posiciones del selecto grupo de los diez mejores quedaron en manos del estadounidense Colton Herta (Hitech TGR), octavo con un tiempo de 1:25.240, y del indio Kush Maini (ART Grand Prix), noveno con 1:25.264. El encargado de cerrar el 'Top 10' fue el mexicano Noel León (Campos Racing), quien cronometró 1:25.265, asegurando la pole position inversa para la carrera del sábado.
El colombiano Sebastián Montoya (PREMA Racing) lo hará desde el casillero número 20 con un registro de 1:25.879.
Resultados de la clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|7
|
1'24.810
|197.679
|2
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|9
|
+0.135
1'24.945
|0.135
|197.365
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|8
|
+0.225
1'25.035
|0.090
|197.156
|4
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|8
|
+0.334
1'25.144
|0.109
|196.904
|5
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|9
|
+0.373
1'25.183
|0.039
|196.813
|6
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|6
|
+0.412
1'25.222
|0.039
|196.723
|7
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|9
|
+0.427
1'25.237
|0.015
|196.689
|8
|C. Herta Hitech Racing
|4
|10
|
+0.430
1'25.240
|0.003
|196.682
|9
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|8
|
+0.454
1'25.264
|0.024
|196.626
|10
|
N. León Campos Racing
|5
|9
|
+0.455
1'25.265
|0.001
|196.624
|11
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+0.598
1'25.408
|0.143
|196.295
|12
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|11
|
+0.608
1'25.418
|0.010
|196.272
|13
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|7
|
+0.633
1'25.443
|0.025
|196.215
|14
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|8
|
+0.711
1'25.521
|0.078
|196.036
|15
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|11
|
+0.725
1'25.535
|0.014
|196.003
|16
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|10
|
+0.764
1'25.574
|0.039
|195.914
|17
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|10
|
+0.766
1'25.576
|0.002
|195.910
|18
|E. Jr. AIX Racing
|20
|9
|
+0.854
1'25.664
|0.088
|195.708
|19
|
J. Bennett Trident
|25
|8
|
+0.926
1'25.736
|0.072
|195.544
|20
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|8
|
+1.069
1'25.879
|0.143
|195.218
|21
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|8
|
+1.209
1'26.019
|0.140
|194.901
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|11
|
+1.438
1'26.248
|0.229
|194.383
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