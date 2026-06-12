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FIA F2 Barcelona

F2 Barcelona 2026: Durksen 2°, Villagómez 5°, Varrone 7° y León con la pole para la sprint

La armada latinoamericana se colocó dentro de los 10 mejores y peleará por el triunfo en las dos carreras del fin de semana en la antesala de la Fórmula 1.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Joshua Durksen, Invicta Racing

Joshua Durksen, Invicta Racing

Foto de: Quinn Rooney / Getty Images

 

La sesión de clasificación de la Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó un saldo positivo para el automovilismo latinoamericano. Los dos coches del equipo Invicta se posicionaron en las dos primeras plazas, con Rafael Câmara con la pole para la carrera del domingo con un tiempo de 1:24.810 donde estará acompañado en la primera fila por su compañero Joshua Dürksen.

Dürksen firmó una actuación sólida al quedarse con el segundo mejor registro de la sesión con un tiempo de 1:24.945, situándose a tan solo 0.135 segundos de su compañero de equipo y asegurando una primera línea de parrilla completamente sudamericana. Por detrás de los líderes se ubicaron el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport) en la tercera posición con un tiempo de 1:25.035, y el italiano Gabriele Minì (MP Motorsport) en el cuarto lugar con una marca de 1:25.144.

El mexicano Rafael Villagómez, de Van Amersfoort Racing, completó una de sus mejores clasificaciones de la temporada al detener el crono en 1:25.183, un registro que le otorgó la quinta posición. Justo detrás de él finalizó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) en el sexto lugar con un tiempo de 1:25.222, seguido muy de cerca por el argentino Nicolás Varrone, quien metió al segundo coche de Van Amersfoort Racing en la séptima plaza al registrar 1:25.237.

Las últimas posiciones del selecto grupo de los diez mejores quedaron en manos del estadounidense Colton Herta (Hitech TGR), octavo con un tiempo de 1:25.240, y del indio Kush Maini (ART Grand Prix), noveno con 1:25.264. El encargado de cerrar el 'Top 10' fue el mexicano Noel León (Campos Racing), quien cronometró 1:25.265, asegurando la pole position inversa para la carrera del sábado.

El colombiano Sebastián Montoya (PREMA Racing) lo hará desde el casillero número 20 con un registro de 1:25.879.

Resultados de la clasificación

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
R. Câmara Invicta Racing
1 7

1'24.810

197.679
2
J. Duerksen Invicta Racing
2 9

+0.135

1'24.945

0.135 197.365
3
A. Dunne Rodin Motorsport
15 8

+0.225

1'25.035

0.090 197.156
4
G. Minì MP Motorsport
9 8

+0.334

1'25.144

0.109 196.904
5 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 9

+0.373

1'25.183

0.039 196.813
6
N. Tsolov Campos Racing
6 6

+0.412

1'25.222

0.039 196.723
7
N. Varrone Van Amersfoort Racing
22 9

+0.427

1'25.237

0.015 196.689
8 United States C. Herta Hitech Racing 4 10

+0.430

1'25.240

0.003 196.682
9 India K. Maini ART Grand Prix 16 8

+0.454

1'25.264

0.024 196.626
10
N. León Campos Racing
5 9

+0.455

1'25.265

0.001 196.624
11
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 9

+0.598

1'25.408

0.143 196.295
12
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 11

+0.608

1'25.418

0.010 196.272
13 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 7

+0.633

1'25.443

0.025 196.215
14
L. Van Hoepen Trident
24 8

+0.711

1'25.521

0.078 196.036
15
O. Goethe MP Motorsport
10 11

+0.725

1'25.535

0.014 196.003
16
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 10

+0.764

1'25.574

0.039 195.914
17
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
8 10

+0.766

1'25.576

0.002 195.910
18 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 9

+0.854

1'25.664

0.088 195.708
19
J. Bennett Trident
25 8

+0.926

1'25.736

0.072 195.544
20 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 8

+1.069

1'25.879

0.143 195.218
21
M. Boya Prema Powerteam
12 8

+1.209

1'26.019

0.140 194.901
22
C. Shields AIX Racing
21 11

+1.438

1'26.248

0.229 194.383
Ver los resultados completos

 

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