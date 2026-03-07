F2 Australia 2026: Durksen gana la sprint, León en segundo

El piloto paraguayo Joshua Durksen se ha llevado la victoria en la carrera sprint de la Fórmula 2 en su primera carrera con el equipo Invicta y primera ocasión como parte de Mercedes, a quienes se unió recientemente. La segunda posición también fue para Latinoamérica con el mexicano Noel León, quien remontó desde la séptima posición.

Desde el semáforo en verde, Dürksen mostró que tenía el ritmo para pelear. Aunque inicialmente intercambió posiciones con Oliver Goethe, el piloto paraguayo no perdió la calma y recuperó la segunda plaza rápidamente. Su momento cumbre llegó en apenas la segunda vuelta, cuando lanzó un ataque certero sobre Tasanapol Inthraphuvasak para arrebatarle el liderato. A partir de ese instante, Joshua impuso un ritmo demoledor que le permitió gestionar la punta con solvencia.

Por su parte, Noel León supo ser paciente. El mexicano aprovechó los problemas de ritmo de Kush Maini para escalar posiciones y colocarse en zona de podio. La verdadera prueba de fuego llegó tras el coche de seguridad provocado por el accidente de Mari Boya en la vuelta 15. En el relanzamiento, León atacó con una maniobra decidida en la vuelta 18, adelantó a Inthraphuvasak para asegurar el segundo lugar.

Mientras Dürksen se escapaba en solitario hacia la bandera a cuadros, León consolidó su posición, alejándose de los errores que dejaron fuera de combate a otros favoritos como Rafael Cámara y Gabriele Mini.

Al final, Joshua Dürksen se alzó con una victoria histórica, seguido por un sólido Noel León en el segundo peldaño. El podio lo completó Alex Dunne, quien heredó la tercera posición tras una sanción de cinco segundos a Martinius Stenshorne.