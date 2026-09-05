Durksen gana en un remontada en Monza, Noel León cerca de podio en la F2

La carrera al sprint de la décima ronda de la FIA F2 se disputó en Monza, con victoria para Joshua Duerksen (Invicta) mientras que el mexicano Noel León quedó cerca del podio en cuarta plaza.

John Bennett (Trident) partía desde la pole position. Con una salida excelente, se hizo claramente con el liderato en la primera curva. Miyata, que arrancaba desde una inmejorable tercera plaza, tuvo una salida algo floja y perdió una posición; posteriormente, permitió que otros rivales le adelantaran, cayendo así en la clasificación.

Quien protagonizó una salida excelente fue Joshua Duerksen (Invicta), que partía séptimo. En la tercera vuelta ya había ascendido al tercer puesto y comenzó a presionar a Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), que le precedía.

En la "chicane" de las curvas 1 y 2, durante la quinta vuelta, Rafael Câmara (Invicta) —el más rápido en la clasificación— recibió un impacto por detrás de Nicolás Navarro (VAR) y sufrió un trompo. Al intentar reincorporarse a la carrera maniobrando para girar, el motor se caló y el coche quedó detenido en pista, obligándole a abandonar. Esto provocó la salida del coche de seguridad (SC).

Tras superar a Inthraphuvasak, Duerksen presionó al líder, Bennett, una vez que el coche de seguridad se retiró. En la novena vuelta completó el adelantamiento lanzándose por el interior en la curva 1, logrando así ponerse en cabeza. Sin embargo, Bennett no se rindió tras ser adelantado y se mantuvo pegado a la zaga de Duerksen; la diferencia entre ambos no logró superar el segundo.

Más tarde, en la vuelta 16, Roman Bilinski (DAMS) perdió el control a la salida de la "chicane" Ascari y sufrió un trompo. Impactó contra las protecciones y dejó el coche detenido junto a la pista, lo que provocó una nueva salida del coche de seguridad.

El coche de seguridad se retiró a falta de dos vueltas y se reanudó la carrera. Duerksen, en cabeza, mostró una buena aceleración e intentó abrir hueco respecto a Bennett, pero este no estaba dispuesto a permitirlo y se mantuvo cerca. Sin embargo, el ritmo de Duerksen fue arrollador y logró distanciarse hasta cruzar la meta en primera posición. Bennett fue segundo y Oliver Goethe (MP Motorsport) terminó tercero.

El líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos), finalizó quinto, la misma posición desde la que había partido.

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