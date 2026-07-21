Cómo Noel León fue descalificado en Spa... por culpa de un invitado

Las sanciones en el automovilismo suelen estar relacionadas con un problema técnico, una infracción del reglamento o un incidente en pista. En esta ocasión, ha sido un simple casco con radio que llevaba un invitado lo que les ha salido muy caro a Campos Racing y a Noel León durante la prueba de Fórmula 2 disputada en Spa-Francorchamps.

Al término de la carrera principal, en la que el mexicano terminó en séptima posición, los comisarios decidieron sancionar al equipo y a su piloto tras constatar una infracción del artículo 21.5 y del anexo 5 del reglamento deportivo de la FIA.

Este texto especifica que: "Desde el inicio de la competición hasta dos horas después de la salida de la última carrera de la prueba, ningún competidor podrá contar con más de 12 miembros del personal del equipo que participen, de cualquier forma, en el funcionamiento de los monoplazas dentro del recinto del circuito".

"Antes de cada competición, deberá remitirse al promotor una lista de todo el personal operativo, del personal exento y del personal presente para una sola carrera, utilizando el formulario oficial que figura en el anexo 5 del reglamento deportivo".

El origen del asunto se remonta a un invitado de Campos Racing, presente en el box y declarado como "personal no operativo". Sin embargo, según el reglamento, estas personas solo pueden utilizar un casco de radio en modo de escucha, es decir, sin posibilidad alguna de transmitir información al equipo.

Noel León ocupa actualmente el quinto puesto en el campeonato de F2, con dos victorias, un podio y una pole position. Foto de: Dom Gibbons - Fórmula 1 vía Getty Images

Sin embargo, los comisarios observaron que esta persona llevaba un casco equipado con un micrófono, lo que hacía suponer que podía comunicarse con el box. Durante la audiencia con los comisarios, el director de Campos Racing explicó que se trataba de un simple invitado del equipo, que se había llevado por error el casco equivocado.

Pero las explicaciones no terminaron ahí. Los comisarios revelaron que, sin embargo, un inspector técnico había advertido a dicha persona de que su casco no cumplía con el reglamento. El interesado había respondido que el micrófono simplemente estaba levantado hacia arriba. A pesar de esta advertencia explícita, se volvió a poner el casco y siguió utilizándolo.

Aunque el error lo cometió un invitado y no un miembro del personal operativo, los comisarios consideraron que Campos Racing seguía siendo plenamente responsable del cumplimiento del reglamento.

Por lo tanto, el equipo ha sido sancionado con una multa de 20 000 euros, mientras que el coche n.º 5 de , Noel León, ha sido descalificado de la carrera. A Campos Racing también se le impuso una deducción de 25 puntos en el campeonato por equipos, con carácter condicional, que solo se aplicará en caso de reincidencia de aquí al final de la temporada.

¿Por qué solo se ha sancionado a un coche?

Campos Racing cuenta con dos monoplazas en la Fórmula 2: el de Noel León y el de Nikola Tsolov, actual líder del campeonato, miembro del Red Bull Junior Team y considerado uno de los principales candidatos a un futuro ascenso a la Fórmula 1.

Sin embargo, los comisarios determinaron que el invitado en cuestión solo estaba relacionado con el coche n.º 5, el de León, y que no tenía ninguna relación con el monoplaza de Tsolov. Por lo tanto, consideraron que no había motivo alguno para extender la sanción al resto del equipo en el ámbito deportivo.

Cabe señalar que Noel León no asistió a la audiencia, ya que había abandonado el circuito. Por lo tanto, los comisarios solo escucharon al director de Campos Racing y a Nikola Tsolov, que se había quedado en el lugar, entre otras cosas, para celebrar su tercer puesto en la carrera.

Por último, la investigación no reveló ninguna prueba de que el casco no conforme se hubiera utilizado en las demás sesiones del fin de semana. Por lo tanto, los comisarios limitaron la descalificación únicamente a la carrera principal y al coche n.º 5.