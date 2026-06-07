F2 en Mónaco: Victoria de Tsolov con Montoya y León en el top 10
Nikola Tsolov se impuso el domingo en la carrera de la Fórmula 2 en Mónaco, donde Sebastián Montoya y Noel León llegaron en la zona de puntos.
Nikola Tsolov, Campos Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Nikola Tsolov se llevó la victoria en la carrera principal de Fórmula 2 disputada en las calles de Montecarlo, aprovechando un error de Rafael Câmara cuando ambos peleaban por el liderazgo.
El piloto de Campos Racing sumó así su segundo triunfo de la temporada, mientras que Alexander Dunne terminó segundo y Dino Beganovic completó el podio tras superar a Kush Maini en la última vuelta.
Câmara había controlado la competencia desde la pole position y durante buena parte de la carrera logró mantener a Tsolov detrás, incluso después de varios intentos del búlgaro por acercarse. Sin embargo, la estrategia de paradas y el cambio de neumáticos volvió a juntar a los dos protagonistas en el tramo decisivo.
Tras salir de boxes, Câmara conservó momentáneamente el primer puesto, pero evidenció problemas de adherencia con los neumáticos fríos. Tsolov aprovechó la situación y ambos llegaron lado a lado a la primera curva. Allí, el brasileño bloqueó los frenos, siguió de largo y terminó abandonando, dejando el camino libre para que el piloto de Campos Racing heredara el liderazgo.
Nikola Tsolov, Campos Racing
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Detrás de ellos, Dunne se mantuvo siempre en la zona del podio, mientras que Beganovic protagonizó una gran remontada en el cierre. El piloto de DAMS alcanzó a Maini en el último giro y concretó el sobrepaso que le permitió quedarse con el tercer lugar.
La competencia había comenzado con Câmara defendiendo con éxito la primera posición, mientras que Tsolov conservó el segundo puesto y Dunne el tercero. En cambio, Martinius Stenshorne perdió dos lugares en la salida al ser superado por Beganovic y Gabriele Minì.
La estrategia también fue determinante para el resultado final. Varios pilotos adelantaron sus paradas para cambiar neumáticos, aunque algunos, como Minì, perdieron terreno por una detención lenta. Maini, por su parte, estiró su primer stint y llegó a ubicarse tercero antes de pasar por boxes, pero no pudo sostener esa posición frente al ataque final de Beganovic.
Con este resultado, Tsolov celebró una victoria clave en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de Fórmula 3, capitalizando el único error de Câmara en una carrera que parecía tener controlada.
Sebastián Montoya finalizó en la octava posición, un lugar por delante de Noel León, ganador el sábado de la carrera sprint.
Joshua Duerksen terminó 15° mientras que Nicolás Varrone fue clasificado 20° tras recibir una sanción de diez segundos por salirse de la pista en la curva 1 al inicio y pasar por fuera del piano, utilizando la vía de salida de boxes. En tanto, Rafael Villagómez llegó 21°.
Fórmula 2 - Mónaco - Carrera Feature
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|42
|
1:00'19.442
|139.401
|1
|25
|1
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|42
|
+9.013
1:00'28.455
|9.013
|139.054
|1
|18
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|42
|
+26.471
1:00'45.913
|17.458
|138.389
|1
|15
|4
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|42
|
+30.203
1:00'49.645
|3.732
|138.247
|1
|12
|5
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|42
|
+30.294
1:00'49.736
|0.091
|138.244
|1
|10
|6
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|42
|
+30.859
1:00'50.301
|0.565
|138.222
|1
|8
|7
|E. Jr. AIX Racing
|20
|42
|
+40.542
1:00'59.984
|9.683
|137.856
|1
|6
|8
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|42
|
+42.157
1:01'01.599
|1.615
|137.796
|1
|4
|9
|
N. León Campos Racing
|5
|42
|
+42.506
1:01'01.948
|0.349
|137.783
|1
|2
|10
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|42
|
+43.015
1:01'02.457
|0.509
|137.763
|1
|1
|11
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|42
|
+43.573
1:01'03.015
|0.558
|137.742
|1
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|42
|
+47.323
1:01'06.765
|3.750
|137.602
|1
|13
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|42
|
+48.010
1:01'07.452
|0.687
|137.576
|1
|14
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|42
|
+55.610
1:01'15.052
|7.600
|137.291
|1
|15
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|42
|
+1'05.734
1:01'25.176
|10.124
|136.914
|1
|16
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|42
|
+1'10.603
1:01'30.045
|4.869
|136.733
|1
|17
|
C. Shields AIX Racing
|21
|42
|
+1'10.691
1:01'30.133
|0.088
|136.730
|1
|18
|
J. Bennett Trident
|25
|42
|
+1'13.229
1:01'32.671
|2.538
|136.636
|1
|19
|C. Herta Hitech Racing
|4
|42
|
+1'15.197
1:01'34.639
|1.968
|136.563
|1
|20
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|42
|
+1'17.159
1:01'36.601
|1.962
|136.491
|1
|21
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|42
|
+1'21.546
1:01'40.988
|4.387
|136.329
|2
|dnf
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|34
|
+8 Vueltas
49'03.379
|8 Vueltas
|138.768
|1
|Retirada
|Ver los resultados completos
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