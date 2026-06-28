Tsolov gana la F2 en Austria, con León y Dürksen en el top 10

Nikola Tsolov volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026 de la Fórmula 2 al imponerse en la carrera principal disputada en el Red Bull Ring.

El piloto de Campos Racing consiguió su cuarta victoria del año tras una actuación inteligente, en la que recuperó el liderazgo después de perderlo durante la parte central de la competencia. Gabriele Minì y Oliver Goethe completaron el podio, sellando un doble resultado entre los tres primeros para MP Motorsport.

Tsolov no tardó en mostrar sus intenciones. Desde el tercer puesto de la parrilla superó a Alexander Dunne en la aceleración hacia la primera curva y, apenas unos metros después, atacó por el interior a su compañero de equipo Noel León en la curva 3 para quedarse con la punta. Detrás, Dunne también perdió una posición con Minì antes de que la carrera fuera neutralizada por un auto de seguridad provocado por el choque entre Sebastián Montoya y Rafael Villagómez.

Tras el relanzamiento, Tsolov mantuvo el control de la prueba mientras el resto del pelotón comenzaba a planificar las detenciones obligatorias. León fue el primero de los líderes en ingresar a los boxes para cambiar los neumáticos superblandos por los blandos, seguido por Dunne una vuelta más tarde. El irlandés logró sacar provecho de la estrategia y regresó por delante de su excompañero de Alpine Academy, aunque Tsolov consiguió conservar la posición tras una parada algo lenta y una intensa defensa en la salida de boxes.

La batalla entre ambos continuó en pista. Primero, el búlgaro recuperó el segundo lugar frente a Minì tras las detenciones, pero poco después Dunne encontró un hueco por el interior de la curva 3 para adelantarlo. En la maniobra hubo un leve contacto que dañó el alerón delantero del Campos, aunque Tsolov pudo mantenerse en carrera sin mayores consecuencias.

Con el paso de las vueltas, el líder del campeonato empezó a recortar la diferencia. La presión surtió efecto en la vuelta 24, cuando Dunne bloqueó los neumáticos y luego se abrió demasiado en la última curva. Tsolov aprovechó la mejor salida para recuperar el liderazgo al llegar a la primera curva.

Una vez al frente, el piloto de Campos abrió rápidamente una pequeña brecha antes de que un Virtual Safety Car, provocado por el abandono de Mari Boya, reagrupara parcialmente al pelotón. En el reinicio, Minì superó a Dunne para colocarse segundo, mientras Tsolov escapaba nuevamente y construía una ventaja que ya nadie pudo descontar.

En las vueltas finales la pelea se centró en el último escalón del podio. Goethe, que había apostado por una estrategia diferente al iniciar la carrera con neumáticos blandos, aprovechó el rendimiento de sus superblandos nuevos para remontar posiciones y protagonizar un espectacular doble sobrepaso sobre Dunne y Rafael Câmara que le permitió alcanzar el tercer lugar, logrando así su primer podio en la Fórmula 2.

Sin oposición en los últimos kilómetros, Tsolov cruzó la meta para celebrar su cuarto triunfo de la temporada. Minì terminó segundo, mientras que Goethe completó el podio. Câmara finalizó cuarto tras resistir la presión de Tasanapol Inthraphuvasak, con Martinius Stenshorne sexto luego de superar a Dunne en la última vuelta. Noel León fue octavo, Laurens van Hoepen terminó noveno y Joshua Dürksen completó el top 10.

Por su parte, el argentino Nicolás Varrone tuvo un buen ritmo de carrera y llegó a estar segundo por estirar su parada en los boxes, pero finalmente cruzó la meta en la 17° posición.

Fórmula 2 - Spielberg, Austria - Carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 N. Tsolov Campos Racing 6 40 56'10.538 184.692 1 25 2 G. Minì MP Motorsport 9 40 +3.993 56'14.531 3.993 184.473 1 18 3 O. Goethe MP Motorsport 10 40 +12.198 56'22.736 8.205 184.026 1 15 1 4 R. Câmara Invicta Racing 1 40 +14.903 56'25.441 2.705 183.879 1 12 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 40 +15.514 56'26.052 0.611 183.845 1 10 6 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 40 +19.667 56'30.205 4.153 183.620 1 8 7 A. Dunne Rodin Motorsport 15 40 +20.710 56'31.248 1.043 183.564 1 6 8 N. León Campos Racing 5 40 +21.367 56'31.905 0.657 183.528 1 4 2 9 L. Van Hoepen Trident 24 40 +21.801 56'32.339 0.434 183.505 1 2 10 J. Duerksen Invicta Racing 2 40 +22.449 56'32.987 0.648 183.470 1 1 11 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 40 +22.772 56'33.310 0.323 183.452 1 12 J. Bennett Trident 25 40 +26.781 56'37.319 4.009 183.236 1 13 K. Maini ART Grand Prix 16 40 +28.330 56'38.868 1.549 183.152 1 14 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 40 +31.266 56'41.804 2.936 182.994 1 15 E. Jr. AIX Racing 20 40 +31.300 56'41.838 0.034 182.992 2 16 R. Miyata Hitech Racing 3 40 +32.990 56'43.528 1.690 182.901 1 17 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 40 +33.059 56'43.597 0.069 182.898 1 18 C. Shields AIX Racing 21 40 +34.626 56'45.164 1.567 182.814 1 19 C. Herta Hitech Racing 4 40 +35.623 56'46.161 0.997 182.760 1 dnf M. Boya Prema Powerteam 12 25 +15 Vueltas 35'45.626 15 Vueltas 181.256 Retirada dnf R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 0 Colisión dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 0 Colisión