Lo que Cadillac espera de Colton Herta en la Fórmula 2

Terminar entre los 10 primeros del campeonato de pilotos de Fórmula 2 sería un resultado aceptable para Colton Herta en 2026, según el director ejecutivo del equipo Cadillac de Fórmula 1, Dan Towriss.

Herta se ha incorporado al equipo más nuevo de la F1 como piloto de pruebas, con la posibilidad de conseguir un asiento de carrera en el futuro.

Mientras tanto, Cadillac ha enviado al líder de la IndyCar a la F2 con Hitech GP para 2026. El objetivo es que Herta adquiera experiencia en los circuitos europeos y con los neumáticos Pirelli, al tiempo que demuestra que tiene potencial para triunfar en el campeonato mundial.

Cuando Motorsport le preguntó qué sería aceptable para Herta en su campaña de novato en la F2, Towriss respondió: "Realmente, espero que Colton termine entre los diez primeros en la F2. En realidad, se trata de [aprender] los circuitos y los neumáticos, y simplemente de su desarrollo para estar listo para la Fórmula 1.

Pasará tiempo en el simulador de F1. Así que no se trata solo de lo que ocurra en la F2. Habrá FP1 en las que participará, además del trabajo en el simulador. Por lo tanto, analizaremos el conjunto de su trabajo para juzgar su preparación para la Fórmula 1".

Herta necesita terminar entre los ocho primeros en la F2 para conseguir la superlicencia de F1, pero si terminara décimo, tres sesiones de FP1 en la F1 le bastarían para ganar los tres puntos que le faltan.

Colton Herta, Hitech Foto: Getty Images

En cualquier caso, el subcampeón de la IndyCar en 2024 no tiene intención de limitarse a completar el cupo, a pesar de que la F2 es una serie muy difícil de incorporarse, especialmente cuando se salta la F3.

Cuando Motorsport le preguntó si confiaba en lograr ese décimo puesto en el campeonato y si podría aspirar a más, Herta respondió: "En todo lo que me meto, quiero ser competitivo y quiero ser fuerte.

Si el objetivo no es ganar, entonces no veo por qué hacerlo, esa es mi mentalidad. No sé si es poco realista o realista. Supongo que el tiempo lo dirá.

Pero en todo lo que hago en el automovilismo, intento dar el 100 %. Y si te planteas: "Bueno, intentemos trabajar y empezar entre los 15 primeros y luego avanzar desde ahí", no creo que sea el enfoque adecuado.

"En mi caso, quiero ser lo más rápido posible. Quiero liderar las sesiones, quiero ganar carreras. Pero supongo que el tiempo dirá lo difícil que es eso".