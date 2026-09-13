Beganovic gana la principal de la F2 en Madrid; Durksen cerca del podio
Dino Beganovic se llevó el triunfo en la carrera del domingo de la Fórmula 2 donde Joshua Durksen estuvo cerca de tomar el top 3. Noel León fuera de los puntos por estrategia en los pits.
Dino Beganovic (DAMS) se llevó la victoria en la carrera principal de la Fórmula 2 disputada en Madrid con Ritomo Miyata (Hitech), tras su triunfo del día anterior, logrando el tercer puesto subiendo al podio por segundo día consecutivo en una jornada donde solo Joshua Durksen logró puntos en la armada latinoamericana.
Beganovic partió desde la pole position e hizo una salida sólida y Alex Dunne (Rodin) le siguió en segunda posición. En las primeras vueltas, Rafael Câmara (Invicta), implicado en la lucha por el título, era tercero, mientras que Nikola Tsolov (Campos) marchaba quinto.
En cuanto a los neumáticos montados en la salida, la elección estuvo muy dividida entre blandos y duros.
Sin embargo, en la segunda vuelta, Kush Maini, de ART Grand Prix, tocó con Cian Shields (AIX Racing) y se estrelló contra el muro. Se decretó la salida del coche de seguridad (SC) retirándolo en la sexta vuelta. Sin embargo, esa sexta vuelta era el número mínimo de giros para poder cumplir la parada obligatoria para cambiar neumáticos. Era una decisión delicada si entrar o no en boxes en ese momento.
Los pilotos de cabeza optaron por no entrar en boxes y continuar en pista. Por otro lado, varios coches, entre ellos Laurens Van Hoepen (Trident), que rodaba séptimo, eligieron parar en ese momento. Sin embargo, Van Hoepen tuvo algún problema en la parada y acabó cediendo la posición ante pilotos que habían entrado más atrás, como Mari Boya (Prema).
Al final de la vuelta 11, Noel León (Campos) también entró en boxes. Câmara paró una vuelta más tarde, y en la vuelta 13 también lo hicieron Martinius Stenshorne (Rodin) y Tsolov para cambiar neumáticos.
Boya, que había parado antes, logró así el undercut, y los coches que entraron después acabaron todos atrapados por detrás de él. Además, los coches que completaban su parada y regresaban a pista por delante de Boya no podían aumentar el ritmo porque sus neumáticos aún no estaban en temperatura, y Boya los adelantaba.
No obstante, los neumáticos que Boya llevaba en ese momento eran blandos. Tendría que recorrer una larga distancia con el compuesto más blando, por lo que una gestión minuciosa de los neumáticos se antojaba imprescindible.
Câmara también intentó atacar a Oliver Goethe (MP Motorsport), a quien Boya acababa de adelantar, para superarlo a continuación, pero ambos se tocaron. Goethe se quedó sin espacio y acabó estrellándose contra el muro. Esto provocó la segunda salida del SC en la carrera. Por este contacto se consideró responsable a Câmara, que recibió una penalización de 10 segundos añadidos a su tiempo. Por detrás, John Bennett (Trident) también sufrió un accidente
Durante este periodo, los pilotos de cabeza que aún no habían realizado su parada completaron la obligación de cambiar neumáticos. Beganovic quedó líder, Dunne segundo y Miyata tercero, y la carrera se reanudó a partir de la vuelta 22.
Boya, que estaba realizando una gran actuación, empezó poco a poco a sufrir por la degradación (pérdida de rendimiento de los neumáticos), permitió adelantamientos de otros coches y fue perdiendo posiciones.
Finalmente se cumplió el límite de tiempo de 60 minutos. Beganovic se llevó la victoria, Dunne fue segundo y Miyata terminó tercero, logrando subir al podio por segundo día consecutivo.
Tsolov, que lucha por el título, también sufrió una fuerte degradación de los neumáticos blandos al final y cayó notablemente. Terminó 18º y se quedó fuera de los puntos. Câmara cruzó la meta en novena posición, pero se le añadieron 10 segundos por la penalización del contacto con Goethe. Aun así, solo perdió una posición y obtuvo 1 punto por el décimo puesto.
Durksen cruzó la meta en cuarto a 16 segundos del ganador.
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|31
|
1:03'29.190
|158.428
|1
|25
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|31
|
+7.320
1:03'36.510
|7.320
|158.125
|1
|18
|1
|3
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|31
|
+14.015
1:03'43.205
|6.695
|157.848
|1
|15
|4
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|31
|
+16.691
1:03'45.881
|2.676
|157.737
|1
|12
|5
|E. Jr. AIX Racing
|20
|31
|
+19.630
1:03'48.820
|2.939
|157.616
|1
|10
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|31
|
+20.458
1:03'49.648
|0.828
|157.582
|2
|8
|7
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|31
|
+21.268
1:03'50.458
|0.810
|157.549
|1
|6
|8
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|31
|
+21.497
1:03'50.687
|0.229
|157.539
|1
|4
|9
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|31
|
+28.311
1:03'57.501
|6.814
|157.260
|1
|2
|10
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|31
|
+35.386
1:04'04.576
|7.075
|156.970
|1
|1
|Colisión
|11
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|31
|
+36.234
1:04'05.424
|0.848
|156.936
|1
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|31
|
+37.403
1:04'06.593
|1.169
|156.888
|1
|13
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|31
|
+37.629
1:04'06.819
|0.226
|156.879
|1
|14
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|31
|
+40.781
1:04'09.971
|3.152
|156.750
|1
|15
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|31
|
+41.215
1:04'10.405
|0.434
|156.733
|1
|16
|
N. León Campos Racing
|5
|31
|
+42.032
1:04'11.222
|0.817
|156.699
|1
|17
|
C. Shields AIX Racing
|21
|31
|
+43.311
1:04'12.501
|1.279
|156.647
|1
|18
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|31
|
+47.888
1:04'17.078
|4.577
|156.461
|1
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|17
|
+14 Vueltas
35'27.772
|14 Vueltas
|155.383
|1
|Colisión
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|17
|
+14 Vueltas
35'31.507
|3.735
|155.111
|1
|Retirada
|dnf
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|1
|
+30 Vueltas
2'04.051
|16 Vueltas
|151.339
|Accidente
|Ver los resultados completos
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