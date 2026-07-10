Todos los pilotos y coches de F1, actuales e históricos, presentes en el Festival de Goodwood 2026

El Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 está en marcha este fin de semana, reuniendo a estrellas actuales de la Formula 1, campeones del mundo y leyendas del automovilismo durante cuatro días de acción en la famosa subida de montaña.

Con el evento de este año evitando coincidir con el calendario de la F1, varios pilotos actuales de la categoría asistirán junto a una gran cantidad de expilotos y campeones de otras disciplinas.

La estrella principal en la lista de inscritos de este año es el vigente campeón de F1 Lando Norris, quien se pondrá al volante del McLaren MCL60 con el que logró siete podios en 2023. Es un coche significativo para el equipo británico, ya que fue presentado en 2023 para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la escudería por Bruce McLaren.

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Norris también probará el futuro de McLaren conduciendo el MCL-HY en su debut público antes de la entrada del Hypercar en las 24 Horas de Le Mans del próximo año.

El actual líder de puntos Kimi Antonelli también está en el famoso festival, y fue visto haciendo burnouts en un coche de calle Mercedes el jueves.

El dúo de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, también está en acción, turnándose en el Lotus E20 rebautizado de la temporada 2012. El ya retirado Kimi Raikkonen llevó famosamente el monoplaza con motor V8 a la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi de aquel año.

Mientras tanto, Isack Hadjar representará a Red Bull, conduciendo el superdeportivo RB17 diseñado por Adrian Newey junto con el propio Newey. Yuki Tsunoda también se turnará al volante de la máquina de 1200bhp.

Una gran cantidad de expilotos de F1 también se dejarán ver en el Festival of Speed, incluidos campeones del mundo como Mario Andretti y Emerson Fittipaldi.

Varias estrellas del mundo de los sportscars también honrarán Goodwood con su presencia, incluidos los ganadores de las 24 Horas de Le Mans Tom Kristensen y Derek Bell. Los aficionados podrán ver varios prototipos deportivos icónicos a lo largo del evento de cuatro días, incluidos el Porsche 962, el Ford GT MKII y el McLaren F1 GTR.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: JEP / Motorsport Images

El siete veces campeón de MotoGP Valentino Rossi será el nombre más importante del mundo del motociclismo, pero tras su cambio a las carreras de coches, conducirá el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999. Los aficionados que quieran verlo de vuelta en una moto tampoco quedarán decepcionados, ya que también se subirá a una Yamaha M1 con especificación 2020.

También estarán presentes pilotos de rally, incluidos Sebastien Loeb, Sebastien Ogier y Nasser Al-Attiyah. Además, Dan Ticktum pilotará el nuevo prototipo Gen4 de Formula E para demostrar las capacidades de un coche de carreras eléctrico moderno.

Pilotos actuales de F1 en Goodwood

piloto coche Lando Norris McLaren MCL60, McLaren MCL-HY Pierre Gasly Alpine E20 Franco Colapinto Alpine E20 Isack Hadjar Red Bull RB17 Yuki Tsunoda Red Bull RB17

Expilotos de F1 en Goodwood

piloto Coche Mario Andretti Chevrolet Camaro IROC Michael Andretti Shelby Daytona Coupe Gerhard Berger Benetton B186 Thierry Boutsen Porsche 962, BMW Sauber F1.07 David Brabham Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S Karun Chandhok McLaren M23D, Ford GT MkII Christian Danner Benetton B186 Lucas di Grassi Formula E Spark Gen1 Derek Bell Porsche 962 Damon Hill Williams FW11, Williams FW18 Emerson Fittipaldi Buick Regal Patrick Friesacher Red Bull RB18 Marc Gene Ferrari SF21 Stefan Johansson Ferrari F2008 Kazuki Nakajima Toyota GR GT Arturo Merzario Ferrari 156 Sharknose Emanuele Pirro Ferrari 330 P3/412P Bruno Senna McLaren MP4/8B Jean-Eric Vergne DS Techeetah FE19 Karl Wendlinger Mercedes-Benz 300 SEL

Otros nombres destacados en Goodwood

Valentino Rossi

Tom Kristensen

Romain Dumas

Sebastien Loeb

Sebastien Ogier

Elfyn Evans

Johan Kristoffersson

Nasser Al-Attiyah

Dario Franchitti

Adrian Newey

Giacomo Agostini

Casey Stoner

Kevin Schwantz

Colin Edwards

Davey Todd

Jamie Whincup

Kurt Busch

Benoit Treluyer

Todos los coches de F1 en Goodwood

Año Coche 1937 Mercedes-Benz W125 (pre era F1) 1961 Ferrari 156 'Sharknose' 1976 McLaren-Cosworth M23D 1982 Williams FW08C 1986 Williams-Honda FW11 1986 Benetton-BMW B186 1993 McLaren-Ford MP4/8 1993 McLaren-Ford MP4/8B 1996 Williams FW18 2008 Ferrari F2008 2012 Lotus-Renault E20 2012 Red Bull Racing RB8 2022 Red Bull Racing RB18 2022 Mercedes-AMG W13 2023 McLaren MCL60 2025 Aston Martin AMR25