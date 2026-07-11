Lando Norris estrena el McLaren MCL-HY en público en Goodwood

El Hypercar de McLaren completó sus primeras vueltas públicas con el vigente campeón del mundo de Fórmula 1 Lando Norris al volante del LMDh propulsado por un V6 turbo que está preparado para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia y en las 24 Horas de Le Mans a partir de 2027.

El piloto de 26 años afrontó dos veces el ascenso de 1,16 millas en la finca del Duke of Richmond el viernes. El sábado, el piloto de desarrollo de McLaren Gregoire Saucy asumió las tareas de conducción mientras Norris se subía a un McLaren MCL60 de F1 de 2023.

Ninguno de los dos pilotos apretó demasiado en sus pasadas. Al ser el coche completamente nuevo, cualquier accidente o daño habría supuesto un enorme contratiempo para el programa de desarrollo técnico, un escenario que McLaren quería evitar, recordando los primeros reveses de Lamborghini con el SC63.

"Mi primera vez conduciendo el MCL HY, un auténtico placer aquí en Goodwood —siempre es un placer estar aquí en Goodwood, para empezar—, pero conducir el McLaren en su debut y una de las primeras veces es un honor", dijo Norris.

"Es un gran proyecto para McLaren, obviamente, empezar a intentar ir a Le Mans, y ya pude tener una pequeña muestra, lo cual es muy especial. Me gustaría apretarlo un poco más; es un poco intimidante hacerlo aquí en Goodwood, pero algún día, algún día, nunca se sabe".

"Podré conducirlo en un circuito y ver de verdad lo que puede hacer. Estoy muy feliz, muy ilusionado por todos los chicos y chicas que forman parte del proyecto HY y, sí, les deseo todo lo mejor. Fue muy divertido y nos veremos pronto".

Tras su presentación oficial en mayo, el McLaren MCL-HY solo había completado previamente sesiones de pruebas privadas en Italia. Goodwood marcó su primera aparición ante una multitud enorme. "El Festival de la Velocidad de Goodwood es el mayor salón del automóvil del mundo, así que tenía sentido que lo tuviéramos en nuestro radar", dijo el director del equipo, James Barclay.

"Pero la verdad es que estamos en una fase extremadamente temprana de nuestro programa de pruebas, así que estaba anotado de forma muy provisional. Sin embargo, nuestro equipo ha hecho un trabajo increíble, cumpliendo todos los objetivos dentro y fuera de la pista, así que tomamos la decisión de última hora de desviar el MCL-HY al evento durante dos de los cuatro días y compartirlo con los apasionados aficionados al automovilismo que asisten".

El McLaren MCL-HY está construido alrededor de la estructura LMDh proporcionada por su socio de chasis Oreca, que también utilizan Acura, Alpine, Genesis y Ford. La potencia procede de un motor V6 biturbo con el sistema híbrido LMDh especificado en el eje trasero. De acuerdo con el reglamento, el tren motriz entrega una potencia máxima combinada de hasta 520 kW.

El equipo está preparando pruebas intensivas durante los próximos meses, que incluirán rigurosas simulaciones de resistencia de 30 horas.

"Queremos escalar el Monte Everest y hemos llegado al campamento base", había declarado previamente Barclay durante las 24 Horas de Le Mans. "Nos hemos preparado excepcionalmente bien, pero ahora empieza el verdadero trabajo duro".

Lando Norris, McLaren MCL-HY Photo by: Jakob Ebrey / Getty Images

Cuando Motorsport.com le preguntó por el aspecto más desafiante de llegar a ese campamento base inicial, Barclay respondió: "Creo que lo más importante es el equipo. Tienes que contratar a un grupo de personas realmente excelente, no a cualquiera".

"Conseguir el grupo adecuado a tu alrededor es lo más importante. Puedes tener inversiones, puedes tener un coche de carreras, pero tienes que contar con la gente para sacarle el máximo partido".

Las tareas de pruebas de desarrollo están encabezadas principalmente por Mikkel Jensen. Sin embargo, el danés se perdió el Festival de la Velocidad de Goodwood debido a un conflicto de calendario con la ronda del IMSA SportsCar Championship en Canadian Tire Motorsport Park (Mosport), en Canadá.

Junto a Jensen, Laurens Vanthoor ha sido confirmado como piloto de fábrica, combinando sus compromisos en IMSA con Porsche con un asiento de carrera en la campaña de McLaren en el WEC.