Zhou revela el abuso que recibió al llegar a la F1: "Dolió un poco"

Zhou se convirtió este año en el primer piloto chino de Fórmula 1 a tiempo completo tras pasar por la Fórmula 2, siendo compañero de Valtteri Bottas en Alfa Romeo.

Pero Zhou fue objeto de críticas y abusos en Internet antes de su debut en la F1, ya que muchos cuestionaron su idoneidad para el asiento y lo etiquetaron como un piloto de pago. Antonio Giovinazzi, a quien Zhou sustituyó en Alfa Romeo, dijo tras perder su asiento que la F1 podía ser "despiadada" cuando "el dinero manda".

Haber terminado en los puntos en su debut en Bahréin supuso lo que Zhou calificó como "la mejor respuesta" a sus críticos, junto con otro top 10 en Canadá, donde terminó octavo.

"Fui capaz de demostrar mi punto de vista, y cambiar la opinión de la mayoría de la gente de alrededor, así que estoy muy contento por ese lado", dijo Zhou a Motorsport.com en una entrevista antes del receso de verano de la F1.

"Me dolió bastante. Cuando alcanzas tu sueño, terminé entre los tres primeros en la F2 y me aseguré los puntos de la superlicencia, y cuando la gente no sigue realmente tu trayectoria y habla así, me duele un poco por mi parte".

Cuando se le preguntó si se refería a los comentarios en línea que le hacían daño, Zhou respondió: "Sí, hoy en día la gente utiliza mucho Internet y las redes sociales".

"Cuando ocurrió esto, me sorprendió bastante la cantidad de gente que lanzaba comentarios racistas o cosas así".

"Aún tienes seguidores que te apoyan, pero muchos de ellos no siguen realmente la F2 o las series junior. Sólo siguen la F1, se fijan en quién eres, que vienes de China, (y dicen) que esa es la única razón por la que consigues un asiento, por la razón que sea".

"Me dolió un poco, porque cuando tienes un sueño y finalmente lo alcanzas, esperas que la gente te envíe felicitaciones, no que te envíe estos mensajes e intente hundirte".

"Pero a mí no me derriban sólo con ver estos comentarios o con que la gente me tire cosas malas. Lo mejor que puedo hacer es simplemente hacer todo en la pista. Creo que hemos demostrado ese punto. Ahora estoy muy contento".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

Zhou dijo que había visto un cambio en el tipo de mensajes que recibía ahora de los aficionados, y que algunos se habían disculpado con él a través de las redes sociales por lo que habían dicho antes de su debut.

"Las redes sociales son buenas, dan a todos los deportes, a todas las personas, la posibilidad de mostrar su personalidad a gente que no tiene la oportunidad de acercarse a ellos", dijo Zhou.

"Pero luego tienes el lado negativo de que la gente te lance cosas malas sin motivo. Pero creo que, en general, estoy bastante bien lidiando con todo eso".

"Es diferente a lo que me imaginaba cuando firmé el contrato. Cuando estás en la F2, todo el mundo espera que ocupes el asiento en la F1. En 2021, todo el mundo quería que ocupara el asiento en Alpine".

"Es bastante extraño cómo medio año lo cambia, sólo porque tienes (el asiento). Eso es normal para todos".

Zhou está centrado en retener su asiento con Alfa Romeo para 2023 en medio del actual movimiento del mercado de pilotos, con conversaciones previstas después de la pausa de verano en Spa.

