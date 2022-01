Zhou: Bottas es el mejor compañero para mi año de novato en F1

Zhou se convertirá en el primer piloto chino en la Fórmula 1 en 2022 tras firmar un contrato para dar el salto desde la F2 con el equipo Alfa Romeo.

Se alineará con Bottas, que se cambió a la escuadra de Hinwil después de un período de cinco años en Mercedes.

La pareja tuvo su primera experiencia trabajando juntos en el test de neumáticos de Abu Dhabi del año pasado.

A pesar de saber lo bueno que es Bottas tras haber ayudado a Mercedes a ganar varios títulos de constructores, Zhou cree que enfrentarse al finlandés es una gran ventaja para él.

"Para un novato, no hay mejor opción que tener a Bottas como compañero de equipo en tu primera temporada", dijo Zhou durante una reciente entrevista en las redes sociales.

"Si quiero ganarle, sé que tengo que trabajar muy duro y adaptarme muy rápidamente a toda la F1, y al nuevo coche, desde el principio".

"Pero creo que lo más importante es que él puede ayudarme a superar la curva de aprendizaje. Es un piloto muy abierto. Comparte su información y discute con el equipo y conmigo, lo que es un punto muy útil".

"Después de todo, ha conseguido muchos podios y victorias en la F1. Entre todos los pilotos, sólo hay unos pocos que puedan superar a Hamilton, y él es uno de ellos".

"Creo que es una gran referencia y un compañero de equipo muy fuerte. Espero mejorar junto a él el año que viene".

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou, que terminó tercero en la F2 el año pasado con cinco victorias, ha sido noticia en China desde que se confirmó su participación en la F1 el pasado noviembre.

Preguntado por su objetivo en su primera temporada en la F1, el joven de 22 años dejó claro que está decidido a llevar a casa puntos para su equipo.

"En primer lugar, me he fijado el pequeño objetivo de conseguir puntos", dijo Zhou. "No sé qué tan competitivo será el coche la próxima temporada. Tenemos que esperar hasta el comienzo de la temporada para tener una idea clara".

"Personalmente, me gustaría conseguir puntos. Pero al principio de la temporada, no voy a pensar si será alcanzable en las dos primeras carreras; sólo para no tener demasiada presión".

"Quiero disfrutar de las carreras en la F1, aprender de mi compañero de equipo y de los ingenieros, y mejorar en todos los aspectos".

"Cuando mejore en todas las áreas, los resultados llegarán de forma natural".