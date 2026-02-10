El motor Red Bull Ford y la fiabilidad general de los equipos son las dos cosas que han sorprendido a Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, tras los cinco primeros días de pruebas de invierno de 2026.

Mientras la F1 se prepara para entrar en su segunda sesión de pruebas de pretemporada en Baréin, del 11 al 13 de febrero, la primera sesión colectiva de los monoplazas de 2026 en Barcelona ha sido una agradable sorpresa.

Aunque los equipos no tuvieron unos días tranquilos y hubo un total de nueve banderas rojas, los kilómetros recorridos por la mayoría de los diez equipos presentes —ya que Williams estuvo ausente— impresionaron, sobre todo para unos coches que cumplen con una normativa técnica totalmente nueva que afecta tanto al chasis como al motor.

Las cifras son aún más impresionantes para algunas estructuras que se lanzan a un reto totalmente nuevo. Este es, por supuesto, el caso de Red Bull, que ha decidido abordar esta revolución normativa diseñando internamente y con el apoyo de Ford sus propios motores V6 turbo híbridos.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes con motivo de la presentación de la decoración de McLaren para 2026, Zak Brown fue preguntado por lo que le había sorprendido durante los entrenamientos de Barcelona. Su primera respuesta fue para sus adversarios austriacos : "Diría que el motor Red Bull, el motor Ford, parece muy, muy potente. Así que me quito el sombrero ante ellos. No solo parecía muy rápido, sino también muy fiable".

En términos más generales, coincide con la conclusión de que la fiabilidad es mejor de lo esperado en estos primeros días de rodaje, cuando aún quedan seis para cada equipo antes del primer Gran Premio de la temporada 2026 en Australia (6-8 de marzo).

Zak Brown elogió la fiabilidad mostrada por los F1 versión 2026 en Barcelona. Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"En general, diría que la fiabilidad ha sido muy buena para una normativa tan sofisticada, nueva y aún inmadura, que evolucionará con el tiempo. El número de vueltas que ha dado cada uno ha sido impresionante".

"Así que estos son los elementos que han destacado : el motor Ford y la fiabilidad general en el marco de unas nuevas normas muy sofisticadas".

No es la primera vez desde su puesta en pista que se elogia el motor Red Bull Ford, ya que George Russell, en particular, quedó impresionado desde el primer día y reiteró sus comentarios durante la presentación de la temporada de Mercedes.

Red Bull, al igual que todos los demás, deberá confirmar estas buenas condiciones en las temperaturas mucho más cálidas de Baréin durante las dos sesiones de pruebas que se celebrarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir ( ). Se esperan temperaturas de alrededor de 27 °C en el momento álgido de cada día de esta semana, es decir, entre 15 y 20 grados más que en Cataluña a finales de enero.