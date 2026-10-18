Fórmula 1 GP de Singapur

Zak Brown lanza una dura advertencia a Norris y Piastri tras el choque en Singapur

El jefe de equipo de McLaren quiere que ambos pilotos pongan al equipo por delante tras su choque en la sprint de Singapur, con Red Bull ahora a solo siete puntos

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 10:29

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Zak Brown, McLaren

Foto de: Srinivasa Krishnan

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, dice que el equipo todavía sigue hablando con Lando Norris y Oscar Piastri después de su choque hacia el final de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur. Zak Brown no fue tan blando con ellos.

Los compañeros del equipo color papaya peleaban por el cuarto lugar en la última vuelta de la sprint cuando Norris se lanzó por el interior de Piastri en la curva 5. Fue una maniobra agresiva del campeón reinante, y una que desde entonces recibió críticas de los analistas. Terminó con ambos autos haciendo un trompo y con el abandono de Piastri. Norris se recuperó hasta el octavo puesto y los comisarios no tomaron más medidas.

Hablando después del gran premio del domingo, Stella dijo que las conversaciones no eran sobre quién tenía la culpa, sino sobre lo que se desprendía de ello.

"Las conversaciones que estamos teniendo no han terminado, pero no es porque tengamos que volver a discutir si Lando estaba a la par de Oscar; esa no es la parte interesante", dijo.

"Para mí, la parte interesante es una reflexión que todas las partes involucradas, el equipo, los pilotos, tendrán que hacer en torno a liderar juntos al equipo, abrazando constantemente desde dentro del cockpit el interés del equipo como algo que está por encima de cualquier interés individual particular, y por eso las conversaciones desde este punto de vista no están concluidas, y hay más que podemos hacer para convertirnos en un equipo más unido y todavía más fuerte".

El CEO de McLaren Racing, Zak Brown, da su opinión

El CEO de McLaren Racing no fue tan relajado como el jefe de su equipo de F1 cuando habló con Martin Brundle, de Sky Sports F1, durante su recorrida por la parrilla del gran premio.

"Oh, sí. Eso fue un 'no vuelvan a hacer eso'. Y no dijimos por favor. Es una orden", dijo Brown.

"Fue un resultado innecesario para el equipo cuando hay mucha presión, y estamos tratando de alcanzar a Ferrari y Red Bull no está lejos por detrás".

Norris aceptó la culpa

Inmediatamente después de la sprint, Norris defendió la maniobra al decir "había un hueco grande, fui por él, tengo derecho a hacerlo", pero, para el final del domingo, sus sensaciones sobre la acción habían cambiado.

"No puedo intentar lo que hice, nunca debería haberlo intentado en primer lugar, incluso si la maniobra estaba disponible. Simplemente tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo. Fue un error de mi parte, le fallé al equipo. También les pedí disculpas a todos ellos y les debo una disculpa a todos, y lo haremos mejor la próxima vez".

Norris terminó el gran premio cuarto, con Piastri finalizando detrás de él en quinto lugar.

Red Bull se acerca

McLaren está tercero en el campeonato de constructores con 339 puntos, a 105 de Ferrari y solo siete por delante de Red Bull. El Gran Premio de Estados Unidos en Austin verá continuar la ajustada pelea entre los equipos.

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