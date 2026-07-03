Brown explica cómo McLaren puso fin a la cultura tóxica de la culpabilización

Zak Brown ha hablado abiertamente sobre la transformación cultural necesaria para convertir a McLaren, que no rendía al nivel esperado, en el campeón de constructores.

Cuando Brown tomó las riendas de la escudería de Woking, el equipo atravesaba una mala racha competitiva. Más allá de los problemas de rendimiento en pista, en el equipo se había instalado una cultura de la culpa que el estadounidense estaba decidido a erradicar.

En una entrevista con Will Buxton en el podcast «Up To Speed» , el director ejecutivo de McLaren Racing explicó cómo trabajó para desmantelar esa cultura tóxica.

Atribuyó el cambio de rumbo al director del equipo, Andrea Stella, y a una estructura de liderazgo técnico renovada.

"La gente y el liderazgo —y me refiero a mi liderazgo, no al de Zak, pero mi equipo directivo, liderado por Andrea Stella, fue clave para el rendimiento del equipo de competición", explicó cuando se le preguntó cómo había transformado el equipo y la cultura.

"Cambié a algunas personas, tres de los principales líderes, pero digamos que tenemos mil personas en el equipo de Fórmula 1. He cambiado a tres, pero las 997 que nos dieron el coche que era, posiblemente, el más lento a principios de año, son las mismas 997 personas que nos han dado un coche de campeonato mundial.

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren; Zak Brown, McLaren Foto de: Erik Junius

"El liderazgo que ha aportado todo el equipo ha conseguido que todos rememos en la misma dirección, trabajando juntos. Intentamos superarnos unos a otros constantemente y hemos creado esta increíble cultura del rendimiento.

"Es una cultura en la que no se culpa a nadie. Así que, cuando tenemos un problema —y los tenemos—, abordamos el problema, no a las personas. Por eso es un entorno seguro. Trabajamos juntos. Y cuando me incorporé, la gente se echaba la culpa unos a otros. Era algo así como: “Mira, es un solo coche. Puede que pienses que lo estás haciendo genial en la parte delantera del coche y que la culpa es de la persona que va en la parte trasera, pero es un solo coche de carreras. Así que, ¿podemos aprender a trabajar juntos?”

"Y ha sido una “búsqueda” increíble, como la llamamos. Un “viaje” es ir a la oficina cada día; una “búsqueda” es volar a la Luna. Es un reto mucho mayor. Y por eso es el término que nos gusta usar".