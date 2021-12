Yuki Tsunoda se queja: Pérez me costó tres décimas

Yuki Tsunoda tiene "sentimientos encontrados" tras la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, donde el piloto japonés terminó dos puestos por detrás de su compañero de AlphaTauri, Pierre Gasly, en la octava posición, pero quedó molesto por no haber conseguir una mejor plaza.

“Tuve tráfico de (Sergio) Pérez en mi última vuelta, lo que me costó mucho tiempo en el giro", lamentó el piloto de AlphaTauri, que cifró los daños en tres décimas de segundo, una diferencia que lo hubiera hecho sobrepasar a Lando Norris “pero he tenido mucho aire sucio en el primer sector y eso me hizo deslizar”.

El piloto japonés comparó lo sucedido con el Gran Premio de México cuando salió en la zona de las eses para intentar no interferir con Pérez y Max Verstappen: “pero esta vez me quedé en la pista.

Es una pena porque la Q3 fue muy buena. Estaba constantemente en una buena posición y todavía había espacio para mejorar. Bueno, al final estas cosas pasan".

Sin embargo, también mira el lado positivo, ya que esta vez entró en la Q3 con los neumáticos medios. "Nunca lo había conseguido", afirma entusiasmado. "Eso estuvo muy bien".

En la carrera, Tsunoda quiere por fin volver a sumar puntos, los primeros desde los que consiguió en el Gran Premio de los Estados Unidos. Mientras tanto, tiene la confianza necesaria en el coche, por lo que las cosas le van mucho mejor en términos de rendimiento que antes, especialmente en la clasificación. "Estoy contento con mi estado de forma actual. Sólo tengo que ponerme las pilas en la carrera".

Mientras tanto, Tsunoda ha recuperado su buena forma. Aunque al principio de la temporada se le consideraba un gran descubrimiento, pasó por actuaciones complicadas a mitad de temporada. Sin embargo, actualmente la curva vuelve a apuntar hacia arriba, lo que el conductor de AlphaTauri atribuye a un cambio de enfoque.

"Es más bien el enfoque que adopté en Bahréin e Imola: ir a tope en la primera vuelta y luego ver qué pasa".

"Ahora tengo más experiencia de las carreras anteriores. Conozco el límite. No creo que hubiera podido progresar sin las últimas 18 carreras".

El japones señala que desde Brasil ha sentido una mayor confianza. "Ahora tengo más control del coche. Dejé de pensar demasiado en la confianza y en otras cosas. Sólo intenté no cometer errores, sentir el coche y divertirme. Esa es la clave".

Y subraya: "Creo que este año he demostrado que estoy haciendo un buen trabajo. Voy a seguir haciéndolo", dijo Tsunoda. "Me alegro de haber adoptado este enfoque".