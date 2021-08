Cómo cambió Tsunoda al mudarse a Italia

Tsunoda comenzó su año de novato en la máxima categoría viviendo en el Reino Unido y el piloto japonés se ganó elogios en su debut en la primera carrera de la temporada en Bahréin al terminar en la novena posición.

Sin embargo, no consiguió puntuar en las tres carreras siguientes, con un paso notablemente bajo por Imola, cuando se estrelló en la clasificación y luego hizo un trompo en la carrera cuando estaba dentro de los puntos.

El bajón de forma llevó a Red Bull a mudar a Tsunoda a Faenza (Italia) en junio, en un intento de recuperar la confianza del piloto y de integrarlo más en su equipo AlphaTauri.

Reflexionando sobre el traslado, el piloto de 21 años afirma que la decisión ya está dando sus frutos, al mejorar su disciplina y concentración. Desde que se mudó, Tsunoda ha conseguido cuatro finales en los puntos en las últimas siete carreras.

"Creo que mudarme a Faenza o a las proximidades de la fábrica ha sido sin duda una buena decisión", dijo Tsunoda a Motorsport.com.

"Y, por eso, he encontrado un par de buenos enfoques antes de Azerbaiyán".

"Últimamente creo que toda la semana de la carrera, la forma en que construí el ritmo y el progreso a través de las sesiones fue mejor en comparación con las tres o cuatro primeras carreras, excepto la de Francia".

"Creo que definitivamente fue una buena decisión. Y he pasado mucho tiempo con los ingenieros, más de lo habitual. Así que es algo muy bueno".

"Me gusta, prefiero más Italia, para ser honesto. Me gusta la comida. Porque creo que la comida japonesa se parece un poco a la italiana, y hay muchos restaurantes italianos en Japón. Así que es un sabor bastante familiar, y está más cerca de Japón (en términos de sensación). Y además, me gusta el clima".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: Motorsport Images

Tsunoda admite que su disciplina y concentración esta temporada podrían haber sido mejores antes del traslado a Italia, ya que antes pasaba el tiempo entre los eventos entrenando y jugando a los videojuegos en el Reino Unido.

Ahora, puede hablar con sus ingenieros con regularidad, lo que le ha permitido estar mucho más tranquilo a la hora de afrontar los fines de semana de carreras.

"Últimamente he intentado dedicar más (tiempo) a las carreras, algo que debería haber hecho, por supuesto, desde antes de la temporada", agregó.

"Pero como he dicho, paso más tiempo con los ingenieros y trabajando juntos, analizando la carrera, la carrera anterior o preparando la siguiente, así que eso ha sido bueno".

"Y definitivamente me siento más relajado antes del viernes, porque está todo preparado. Y charlamos ya antes de venir a la pista".

"Antes de trasladarme a Italia, jugaba a los videojuegos y, por supuesto, me entrenaba, pero la mayor parte del tiempo la pasaba delante de la pantalla".

"No sacaba tiempo para pensar en las carreras o, ya sabes, pensar en la próxima carrera".

"Últimamente, sí, trato de pensar más en la carrera y por eso encontramos otro par de cosas diferentes, y un par de problemas de las carreras anteriores, y lo mejoramos para la próxima carrera".

"Así que me siento bien en cada carrera. Definitivamente necesitaba una disciplina más fuerte".