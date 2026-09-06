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Fórmula 1 GP de Italia

Yuki Tsunoda llamado por los comisarios y en riesgo su top 10 en Monza

Tsunoda ha sido convocado por los comisarios de carrera de la FIA por un error en el procedimiento de salida durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Yuki Tsunoda se enfrenta a los comisarios de la FIA, que investigan la reanudación de la carrera del piloto japonés en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

En la reanudación de la vuelta 6, tras la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc en la vuelta 2, Tsunoda pareció salirse de su casilla de parrilla al ocupar su 14.ª posición en la parrilla de salida.

La dirección de carrera informó rápidamente de un posible problema, pero los comisarios optaron por revisar el caso tras la carrera, y Tsunoda y su equipo Racing Bulls fueron citados en la oficina de los comisarios por una "presunta infracción del artículo B5.9.4 del Reglamento de la FIA de Fórmula 1: incumplimiento del procedimiento de salida a las 15:41".

Tsunoda disfrutó de una buena tarde en el circuito de alta velocidad de Monza, donde sumó su primer punto de la temporada en su segunda participación en un Gran Premio, terminando décimo, mientras que su compañero de equipo en Racing Bulls, Arvid Lindblad, se hizo con el octavo puesto tras una larga batalla por el rebufo en el pelotón medio de la F1.

Tras perder su asiento habitual al final de la temporada pasada, Tsunoda pasó a ser piloto de reserva de Red Bull y regresó a su antiguo equipo, Racing Bulls, sustituyendo a Liam Lawson, quien a su vez había sustituido al lesionado Isack Hadjar en Red Bull.

"Estaba un poco confundido al salir entre la 14.ª y la 15.ª posición", explicó Tsunoda. "En mi opinión, no gané realmente ninguna posición antes de la bandera roja. Creía que iba en 15.ª posición.

"Pero al menos aparqué detrás del box, bastante lejos, así que no creo que eso me haya dado ninguna ventaja. Ya veremos. Espero que todo vaya bien".

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