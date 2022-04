Wolff tras la clasificación de Mercedes: esta es la dura realidad

Mercedes no causó una gran impresión durante las pruebas de pretemporada y las sesiones de entrenamientos libres para la primera carrera tampoco fueron muy emocionantes. Sin embargo, muchos creían que la marca de la estrella estaba jugando y escondiendo sus armas y que el actual campeón de constructores estaría allí en el momento correcto, al fin y al cabo, este era el caso invariablemente en años anteriores.

Este año, sin embargo, Mercedes está luchando definitivamente por encontrar el paso. Lewis Hamilton no pasó de la quinta posición en la primera sesión de clasificación de 2022, mientras que George Russell sólo fue noveno tras bloquearse una rueda al entrar en la primera curva.

"Hoy hemos visto cuál es nuestra nueva línea base", dijo Wolff a Motorsport.com y otros medios seleccionados. "No es catastrófico, pero ahora nos enfrentamos a un reto muy diferente al de todos los años anteriores. Ya hemos tenido que luchar contra el motor Ferrari y el año pasado tuvimos que hacer frente a un cambio de reglamento que no nos benefició. Pero, a pesar de ello, siempre hemos ganado el campeonato o hemos estado muy cerca de hacerlo. Ahora tenemos un nuevo reto: somos el tercer equipo de la parrilla y tenemos que encontrar la manera de remontar. Pero eso es parte del juego".

"En algún lugar seguimos siendo positivos por lo que finalmente hemos conseguido", dijo el austriaco sobre el quinto puesto de salida de Hamilton. "Si me hubieran dicho el año pasado dónde estaríamos ahora después de la clasificación, no me habría alegrado. Pero es la dura realidad de hoy. Al menos ahora sabemos a qué aspirar".

Así pues, el resultado de la clasificación no fue demasiado malo para Mercedes según considera Wolff: "Podría haber sido mucho peor, cuando veo cómo nuestro coche estaba rebotando al principio y cómo algunos otros estaban actuando, como los pilotos de Haas y Valtteri [Bottas], que está al lado de Lewis en la parrilla. Pero siempre he gritado que el orden jerárquico en 2022 podría ser muy diferente a lo que era antes debido al límite presupuestario y al hecho de que los equipos con menos rendimiento tendrán más oportunidades de trabajar en su aerodinámica y este es el resultado. Poner pilotos decentes en esos coches y entonces esto es lo que estos equipos pueden conseguir".

"Así que podría haber sido mucho peor, aunque, por supuesto, no estoy contento con el lugar en el que terminó George debido a un error del equipo", continuó Wolff que no da por hecho que la carrera del domingo presente un panorama mucho más halagador. "Esperamos perder mucho tiempo en comparación con los Ferrari y los Red Bull", dijo.

El error en la dirección del W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Para Wolff, los resultados de este sábado en Bahréin son el resultado de una serie de complicaciones que se presentaron desde el nacimiento del nuevo coche, pero que no supieron interpretar.

"Debido a una combinación de circunstancias, descubrimos que teníamos un problema demasiado tarde. Tuvimos una primera prueba sólida y éramos conscientes de que no sería muy relevante porque llevaríamos una gran mejora a la prueba de Bahréin”.

“Pero tal vez no miramos los datos de la primera prueba de la manera correcta y por eso nos sorprendieron los problemas que tuvimos en Bahrein".

Uno de esos temas es que mientras que muchos equipos hicieron buenos progresos en la reducción del efecto "porpoising" durante la segunda semana de pruebas, los pilotos de Mercedes siguieron dando tumbos alegremente.

Sin embargo, Wolff sigue confiando en que podrían tener una buena temporada. "Nos llevó un tiempo entender los problemas, pero ahora estamos trabajando para resolverlos. No tengo ninguna duda de que una vez que hayamos desbloqueado por completo el potencial que hay en el coche, podremos pelear con los chicos de adelante”.

Así pues, Mercedes sigue convencida del W13 con sus radicales laterales que podrían ofrecer una ventaja cuando desbloqueen el potencial .

"Mantenemos el concepto actual", aclara Wolff. "Creemos firmemente que hemos elegido la dirección correcta con nuestro coche. Sólo hemos perdido tres días de pruebas porque el rebote del coche nos ha dificultado el trabajo de puesta a punto. Desde entonces hemos tenido que ponernos al día. El resultado de hoy no es inesperado para nosotros. Somos muy honestos con nosotros mismos: aquí es donde estamos”.

“Probablemente nos falte medio segundo a ritmo de una sola vuelta. En el resultado de la clasificación fue más que eso, pero eso fue porque sólo hicimos una tanda con un neumático blando nuevo".