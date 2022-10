Wolff: "Es un secreto a voces que un equipo rompió el tope de gastos"

Tras un día de rápidos acontecimientos en el paddock del Gran Premio de Singapur, en el que se especuló con la posibilidad de que Aston Martin y Red Bull no cumplieran con el límite de costos de 2021, Wolff no se guardó nada sobre la gravedad del asunto.

Después de que el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, indicara a primera hora del día que la presentación de su escudería sobre el límite de 2021 estaba por debajo del tope de 145 millones de dólares, Wolff dijo que eso iba en contra de lo que los altos cargos del paddock entendían.

"Es curioso que Christian diga eso porque hace semanas y meses que están siendo investigados, así que quizás no habla con su director financiero", dijo Wolff a Sky F1.

"De hecho, todos nosotros hemos sido investigados diligentemente. Y por lo que entendemos, hay un equipo en infracción menor, que es más de procedimiento, y otro equipo que es fundamentalmente cuantiosa (la infracción) y que todavía está siendo investigado".

"Así que eso es un secreto a voces en el paddock".

Wolff dijo que la cuestión del incumplimiento del límite de costos no era algo que debiera dejarse de lado porque su equipo había sacrificado el rendimiento del coche, y había tenido que perder personal, para asegurarse de cumplir con el límite establecido. Así que indicó que sería una patada en los dientes si cualquier exceso de gasto se tratara con indulgencia.

"Es un tema pesado, un gran tema", dijo sobre el asunto. "Estamos utilizando piezas usadas. No estamos corriendo lo que querríamos correr, no estamos desarrollando lo que podríamos estar desarrollando".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Hemos despedido a más de 40 personas a las que echamos mucho de menos en nuestra organización, y ha sido un proyecto gigantesco estar en el límite".

"No sé cuántas decenas de millones hemos tenido que reestructurar y reprocesar para estar por debajo del tope. Y si alguien no lo ha hecho, o ha sobrepasado los límites, cada millón (que no se gasta) es una gran desventaja".

Mientras que el tema actual se refiere a los gastos de la temporada 2021, con la FIA afirmando que los certificados de cumplimiento se emitirán la próxima semana, Wolff cree que las implicaciones son enormes.

Dice que si Red Bull gastó más de la cuenta el año pasado, podría tener beneficios durante este año y hasta 2023.

"La parte crucial es que si te has excedido en 2021, entonces te has excedido en 2022", dijo. "Eso significa que tienes ventaja en 2023".

"Si es cierto que (Red Bull) ha homologado el chasis ligero este año, puede que lo usen el año que viene. Así que es realmente una cascada de eventos que pueden ser influyentes en los tres campeonatos".

