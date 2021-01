Wolff: Red Bull será un oponente más fuerte con Pérez

Red Bull anunció el mes pasado el fichaje de Pérez, que ganó en 2020 su primera carrera, después de haber optado por prescindir de Alexander Albon tras una difícil segunda temporada en la Fórmula 1.

Albon sufrió habitualmente para igualar el rendimiento de Verstappen, sumando solo dos podios en todo el curso. Max Verstappen consiguió dos victorias y nueve podios más, acumulando más del doble de puntos que el tailandés.

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, dijo tras el anuncio que creía que Pérez "merecía" el asiento de Red Bull y que haría que el equipo fuera una mayor amenaza en el campeonato de constructores.

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, está de acuerdo con la evaluación de Hamilton, y asegura que Red Bull supondrá un mayor desafío para Mercedes en 2021 gracias a su nueva alineación de pilotos y por el extra de la unidad de potencia de Honda.

"Definitivamente, creo que Red Bull, con Pérez, será un rival mucho más fuerte en cuanto al campeonato de Constructores", dijo Wolff en una entrevista con el canal de televisión austriaco ORF.

"Creo que Sergio será muy fuerte. También será interesante ver cómo Pérez se enfrenta a Verstappen. Es un nuevo rival. Por lo demás, es una temporada con los mismos coches que el año pasado. Creo que Honda sí que va a pisar el acelerador para competir por el campeonato en su último año como fabricante".

"Por eso será bastante interesante".

Pérez fue capaz de superar a Albon el año pasado a pesar de tener un coche menos competitivo respecto a Racing Point y de perderse dos carreras, al coger la COVID-19 antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

El mexicano consiguió su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Sakhir, aprovechando los contratiempos del joven piloto de Mercedes George Russell, que sustituyó a Hamilton tras dar positivo en el test de COVID-19.

El nivel de rendimiento inmediato de Russell hizo que el jefe de Red Bull, Christian Horner, hiciera comentarios sobre lo fuerte que era el coche de Mercedes, y que demostraba lo bueno que era Verstappen al competir con ellos con uno inferior.

Wolff dijo que las "burlas" de Horner eran "parte del juego" en la F1, y que sólo sería posible comparar realmente a los pilotos en coches similares.

"Solo se puede juzgar a los mejores si se les deja correr unos contra otros", dijo Wolff. "Todavía no hemos visto eso. No hemos visto a Verstappen contra Hamilton, no hemos visto a Russell contra Hamilton, no hemos visto a [Charles] Leclerc en un coche superior".

"Pero el futuro es de los jóvenes. En algún momento correrán unos contra otros con el mismo equipo y entonces veremos quién es el mejor."