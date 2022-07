Wolff: Prefiero tener un coche rápido y calificar así que no tenerlo

En la parte final de la sesión de clasificación del GP de Austria, los dos pilotos de Mercedes perdieron el control de sus coches y terminaron la sesión en las barreras.

Hamilton perdió la parte trasera de su coche en la curva 7 a falta de cinco minutos para el final de la sesión y voló contra las barreras.

Hubo una espera de 11 minutos tras las banderas rojas y cuando se reanudó la sesión Russell fue uno de los primeros en salir a la pista.

Russell estaba en quinta posición cuando salió a la pista para mejorar su tiempo, pero perdió la parte trasera de su coche en la última curva y se detuvo tras golpear las barreras de neumáticos. Esto significó que ambos pilotos de Mercedes tuvieron que dar por terminada la sesión, con Russell terminando quinto y Hamilton décimo.

Al término de la sesión, el jefe del equipo dijo: "Ambos conductores no deben enfadarse con ellos mismos por el accidente".

"Les hemos dado 10 carreras seguidas en las que les hemos dado coches que no son iguales entre sí, y ahora estamos empezando a solucionar eso y podemos conducir en la parte frontal, pero estas cosas pueden pasar, puedes perder el coche".

"Prefiero tener un coche rápido y calificar así que no tener el ritmo para estar entre los cuatro primeros".

El jefe del equipo no mostró ninguna emoción ante las cámaras durante toda la sesión.

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por el rendimiento de Mercedes este fin de semana, Wolff respondió: "Siento que estoy hirviendo por dentro. No es por ninguna razón política o grande, es sólo porque es la Fórmula 1".

"Sí, nos sorprendió. Spielberg siempre ha sido el lugar donde hemos tenido que luchar. Incluso en nuestros mejores días no era muy bueno, así que no esperábamos dar un paso más en términos de rendimiento".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, accidente. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pero las cosas están saliendo poco a poco. Curiosamente, en la Fórmula 1, las cosas no son lo que uno piensa, no hay una varita mágica. Son pequeños pasos y un maravilloso trabajo de los ingenieros. Me alegro de verlo".

Wolff señaló que Russell estaba cerca del nivel de Sergio Pérez. "Hay un sprint y luego está la carrera del domingo. Si tenemos un buen ritmo, podemos avanzar bastante", finalizó el directivo.