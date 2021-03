Wolff: Pérez será una aportación importante para Honda

La experiencia de los últimos años ha demostrado que en el orden jerárquico de la Fórmula 1, Mercedes está en un indiscutido primer puesto, mientras que Red Bull se convirtió en 2020 en el primer perseguidor.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, espera que la situación sea la misma para 2021: “Red Bull es definitivamente el primer competidor a tener en cuenta".

En una entrevista con Sky Sports Alemania, el directivo austriaco analizó la situación y consideró que el equipo dirigido por Christian Horner ha hecho los deberes para ser considerado un rival en la próxima temporada de la Fórmula 1.

“El equipo tiene recursos similares al nuestro y son un equipo muy ambicioso; con Max (Verstappen), un joven piloto que intenta seguir los pasos de Lewis Hamilton; y con Sergio Pérez sin duda un piloto que también puede sumar puntos con regularidad en el campeonato de constructores”.

Cuando se le preguntó sobre el recién llegado de Red Bull, Pérez, Wolff señaló: "Sergio ha estado conduciendo un motor Mercedes durante muchos años. Por supuesto, conoce el potencial de rendimiento del motor y también los diferentes modos que se pueden operar”.

"Pero incluso él, como piloto que se incorporó al equipo en este momento, no cambiará mucho sobre el rendimiento general de la unidad de potencia o cómo se puede ajustar el motor para que funcione y la energía esté disponible en el momento adecuado”, indicó el directivo.

"No obstante, sabe cómo funciona el motor de Mercedes y eso será una aportación interesante para Honda".

Por eso Wolff vería a Red Bull como "el primer competidor", aunque advierte que no son los únicos. "Pero no debes descartar a todos los demás. Especialmente en Ferrari no está tan claro cuánto pueden ponerse al día. Y creo que otros tres, cuatro nos harán la vida un poco más difícil este año".

En el 2020, Racing Point y AlphaTauri fueron junto con Red Bull los únicos equipos que robaron una victoria al equipo alemán. Para este año, McLaren recibe los motores Mercedes y esperan ser más competitivos de lo que eran con Renault. En el caso de RP ahora son Aston Martin con el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel.

En este sentido, el jefe del equipo Mercedes cree que la parrilla será más apretada y que habrá menos margen para los errores. "Si no podemos conseguir la victoria, entonces se trata de subir al podio. Por supuesto, ya no puedes permitirte el lujo de hacer algo malo. De lo contrario, serás sexto o séptimo muy rápidamente”.

GALERÍA: Sergio Pérez en su rodaje con Red Bull

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 1 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 2 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 3 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 4 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 5 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 6 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 7 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 8 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 9 / 10 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing RB15 10 / 10 Foto de: Red Bull Racing