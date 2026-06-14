Wolff: "Hoy hemos perdido dos veces: mal en fiabilidad y también en la estrategia"
El austriaco felicita a Ferrari, pero está furioso con Mercedes: "No es aceptable volver a pararse por un problema eléctrico, pero hemos perdido la carrera porque no dimos una orden de equipo a los dos pilotos: tendremos que hablar de ello".
Se rompió la racha de victorias consecutivas. Mercedes suma la primera derrota de la temporada tras seis éxitos seguidos. El W17 acusa un grave problema de fiabilidad: Kimi Antonelli se vio obligado a apartarse al borde de la pista en la vuelta 60, cuando era segundo, a causa de un fallo de la batería, la misma avería que también había frenado a George Russell en el GP de Canadá.
Toto Wolff, team principal y accionista del equipo Mercedes, mastica amargura, amarguísima: el mánager austríaco da la cara yendo enseguida en directo a Sky Formula 1 tras una jornada negra, pero no acepta la dura derrota de la Estrella. “Quiero empezar reconociendo el bonito momento para vosotros los italianos: es un momento maravilloso, porque tenéis a Kimi como piloto al frente del mundial y está Ferrari, que ha vuelto a ganar. Estoy contento por Lewis, estoy contento por Fred y Ferrari”.
“Se ve que Lewis va fuerte y que está en una fase mental en la que se siente muy fuerte y yo lo he apreciado durante 12 años. Es una gran pena para Kimi, sobre todo después de ese segundo stint que fue monstruoso: recuperó realmente mucho terreno sobre los primeros allí delante”.
George Russell e Andrea Antonelli di nuovo in bagarre a Barcellona, prima del ritiro dell'italiano
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Respecto a los problemas de Antonelli, quien e detuvo por una falla eléctrica en la unidad de potencia, Wolff se mostró molesto. “Sí, es inaceptable perder coches así: George en Montreal dejó 25 puntos, hoy Kimi perdió 18: para ganar hay que terminar las carreras, no basta con tener solo la velocidad del monoplaza. Desde este punto de vista estoy muy enfadado”.
La decepción de Wolff no se limita al abandono de Antonelli, porque Toto pone el dedo en la llaga. “No estoy contento tampoco por la estrategia tal como la adoptamos hoy y, por lo tanto, pienso que hoy hemos perdido dos veces”.
Para Wolff es necesario hacer un análisis, porque Hamilton aprovechó un duelo interno para llevarse el triunfo.
“Es una situación muy difícil porque tenemos dos pilotos que luchan por un campeonato y nosotros siempre hemos dicho que no queremos imponer órdenes de equipo, pero hoy habría sido el momento de hacerlo porque estaba la batalla con Ferrari. Hoy creo que perdimos la carrera por no haber querido dar una orden de equipo. Es un problema que tendremos que afrontar y hablaremos con los pilotos sobre cómo gestionar estas cuestiones en el futuro”.
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