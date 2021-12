Wolff no está interesado en hablar con Masi tras controversia

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, sigue enfadado por la gestión de Michael Masi, director de carrera de la Fórmula 1, por las decisiones que se tomaron para el reinicio del coche de seguridad en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi, situación que abrió la puerta a Max Verstappen para conseguir la victoria que necesitaba y llevarse el campeonato.

El equipo alemán cree que la decisión de Masi de seleccionar qué pilotos de atrás podían adelantar el coche de seguridad y con ellos acercar a Verstappen contra Hamilton, así como el momento del reinicio, fueron una clara infracción del reglamento.

La protesta presentada el domingo por la noche por Mercedes fue rechazada por los comisarios, y el jueves la escudería anunció que retiraba su intención de apelar sobre el asunto al tiempo que se congratulaba de que la FIA abriera una investigación sobre los hechos.

Aunque sigue estando profundamente descontento por lo que hizo Masi, Wolff dice que la respuesta que necesita ahora la FIA va mucho más allá de lo que hizo el australiano en los últimos minutos de la carrera.

Reflexionando sobre el impacto de las decisiones de Masi y lo que debería ocurrir ahora, Wolff dijo: "No estoy interesado en tener una conversación con Michael Masi”.

"Las decisiones que se han tomado en los últimos cuatro minutos de esa carrera alejaron a Lewis Hamilton de un merecido campeonato del mundo. Su conducción, sobre todo en las últimas cuatro carreras, ha sido impecable. El domingo en Abu Dhabi tuvo una ventaja dominante desde el principio”.

"Ganó la salida y no volvió a ceder el liderato. Robarle en la última vuelta de la carrera es inaceptable. Por eso, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista profesional no puedo... mis valores y mi sentido de la integridad no son compatibles con las decisiones que se han tomado el domingo”.

"Así que le corresponde a la FIA decidir en el futuro cómo se pueden evitar estas decisiones y situaciones”.

Wolff tenía claro que no tenía ningún problema con que Max Verstappen ganara el campeonato, ya que su queja estaba totalmente dirigida a la FIA.

"Habría estado totalmente de acuerdo con que Max y Red Bull ganaran el campeonato el domingo, y esta situación no tiene nada que ver con Max", dijo Wolff.

"Es un digno campeón. Su conducción es excepcional y Red Bull es un competidor feroz. Tengo el mayor respeto por la gente que trabaja allí, así que esto no tiene nada que ver con ellos".

"Me encantaría sentarme aquí y evitar todas estas discusiones y el daño que se ha hecho al deporte, cambiarlo por la simple integridad y la toma de decisiones deportivas y justas el domingo”.

"Así que la FIA tiene que decidir cómo seguirá adelante. Hemos tenido un buen diálogo con la FIA en los últimos días y con la comisión que se ha creado. Tengo confianza y fe en que formularemos, junto con todos nuestros competidores y los pilotos de los otros equipos, las decisiones y acciones correctas para evitar un escenario así en el futuro."

Michael Masi, Race Director Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff dijo que Mercedes se ha comprometido a pedir cuentas a la FIA luego de que el organismo rector del automovilismo prometió aprender de lo sucedido en Abu Dhabi y señalaron que no aceptaran que el asunto quede escondido bajo la alfombra.

"Espero que la comisión no se limite a las palabras, sino que actúe, y les pediremos cuentas por las acciones", dijo.

"No podemos seguir en un deporte que debe ser un deporte seguido de un espectáculo, y no al revés, y nos vemos abocados a tomar decisiones ad hoc en todos los ámbitos, en el técnico y en el deportivo".

"Por lo tanto, es necesario que haya medidas claras antes del comienzo de la temporada, para que cada piloto, cada equipo y los aficionados entiendan lo que está en juego y lo que no".

Cuando se le preguntó por qué tenía fe en que la FIA hará los cambios correctos y asumirá sus errores, ya que el organismo rector ha señalado que los aficionados y a los medios de comunicación de "malinterpretar" las cosas, pero también ha mantenido previamente en secreto los detalles de una investigación sobre el motor de Ferrari en 2019, Wolff dijo: "Creo que en un día y una época de transparencia estas decisiones no pueden tomarse más en acuerdos detrás del escenario".

"Y el motivo por el que soy optimista es que la mayoría de las partes interesadas en el deporte compartirán mi frustración sobre las decisiones que se han tomado durante todo el año".

"Todos los que son competidores, ustedes, nosotros, sabemos lo que ha pasado. Así que, no obstante, tengo confianza porque todos tiraremos de la misma cuerda y en la misma dirección".

"Tengo garantías de Peter Bayer [de la FIA] y de Stefano [Domenicali] [director general de la F1] de que en las próximas semanas y meses cerraremos las brechas que se han abierto cada vez más en los últimos años".