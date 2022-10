Wolff: México es la mejor oportunidad de victoria para Mercedes

George Russell y Lewis Hamilton se quedaron a tres décimas de la pole de Max Verstappen, pero tuvieron problemas en su última tanda de la Q3.

Russell calificó su última vuelta como "terrible", mientras que Hamilton tuvo un problema en el motor que le condicionó en su último intento.

De cara a la carrera, ambos Mercedes podrían beneficiarse del rebufo de Verstappen, ya que la distancia entre la parrilla de salida y la primera curva es de las más largas del calendario.

Entre los motivos para confiar en una victoria de los alemanes también está el ritmo de carrera del W13, que habitúa a ser mejor los domingos que en los entrenos. Sin embargo, Wolff prefirió ser cauto en su previsión para la carrera del Gran Premio de México.

"Creo solo hay un puñado de ocasiones en toda mi vida en las que he estado confiado [de poder ganar], y nunca en la Fórmula 1", dijo el jefe de Mercedes. "Así que la verdad es que no lo sé".

"No me gusta no estar en la pole, porque podría marcar la diferencia, pero igualmente tener a Max con su velocidad punta detrás de nosotros habría sido un problema en carrera".

"Salir segundo y tercero puede ser ventajoso, y espero que podamos meter una nariz o las dos narices en la curva 1 y marcharnos en solitario. Pero estoy seguro de que eso va a ser difícil".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, tras la clasificación en México. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A Mercedes le quedan tres carreras para evitar que su casillero de victorias se quede a cero, algo que no hacen desde 2011, pese a sus esfuerzos por igualar el ritmo de Ferrari y Red Bull Racing.

Cuando se le preguntó si esta era la mejor oportunidad de Mercedes para ganar una carrera en lo que va de año, Wolff respondió: "Sí, creo que sí".

"Lo bueno es que nuestras simulaciones nos decían que México podría ser una buena carrera. Así que es bueno ver que el mundo virtual se correlaciona con el mundo real".

"Lo más importante es que realmente tenemos un buen ritmo, y poco a poco estamos avanzando y aprendiendo para el próximo año".

Uno de los mayores impulsos para Mercedes en México vino gracias a la elevada altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que minimiza sus problemas de velocidad punta y permite emplear configuraciones de alta carga aerodinámica.

"Durante muchos años, México no fue un buen lugar para nosotros debido a la altitud", dijo Wolff. "Pero los chicos de la unidad de potencia nos han dado un motor muy potente".

"Aquí sufrimos menos en las rectas y podemos rodar con alta carga aerodinámica. Por lo general, esa configuración nos ha beneficiado en otras carreras de esta temporada", concluyó Wolff.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!