Wolff vivió en Spa su peor clasificación en F1 en diez años

Solo un gran premio después de la sorprendente pole position de George Russell en Hungría, Mercedes se ha visto incapaz de encontrar respuesta a por qué está tan lejos del mejor ritmo en Spa-Francorchamps.

En un fin de semana en el que las penalizaciones en la parrilla de salida de varios pilotos daban al equipo alemán otra buena oportunidad de ir a por la victoria, Lewis Hamilton y George Russell terminaron apenas séptimo y octavo.

Pero lo más preocupante fue el hecho de que Hamilton fue nada menos que 1,838 segundos más lento que el mejor de la clasificación, Max Verstappen.

El jefe de los de Brackley, Wolff, dijo que un cambio tan dramático en la suerte de Mercedes desde Hungría no era algo que le resultara fácil de digerir.

"No puedes estar en la pole tres semanas antes, aunque en condiciones muy diferentes, en una pista diferente, y luego estar a 1,8 segundos del ritmo en la siguiente", indicó. "Así que hay algo que no entendemos del todo, o que parece que no entendemos".

"Está claro que Red Bull está aquí en su propia liga, ya que el siguiente, Ferrari, está a ocho décimas. Pero eso no es un consuelo".

"Para mí es la peor sesión de clasificación que he tenido en 10 años. E independientemente de las posiciones en las que vayamos a salir mañana, estar en la pole el fin de semana anterior y tres semanas después no estar en ninguna parta, no es aceptable para nosotros".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, que saldrá cuarto en la parrilla gracias a que varios coches que se clasificaron por delante de él tenían penalizaciones por cambios de motor, dijo que no lograba tener una explicación de lo que había ido mal.

"Nunca pensé que estaría a dos segundos de distancia. Es mucho, mucho peor de lo que pensaba", expresó. "Está claro que no tiene sentido, pero ya está, lo hemos intentado todo. He puesto y quitado todo, he cambiado los alerones, he cambiado la puesta a punto, he hecho de todo este fin de semana".

"He probado muchas cosas y es sorprendente vernos tan lejos. Tal vez ellos han avanzado demasiado, no sé si tienen mejoras o no, pero es difícil".

Wolff se hizo eco de que no tenían una respuesta obvia de por qué Mercedes era tan lento, ya que había una serie de factores que entraban en juego.

"Si lo entendiéramos, podríamos ajustarlo", lamentó. "Pero el coche acusa mucho el drag en recta. Lewis [Hamilton] dijo que era como arrastrar un paracaídas detrás de él".

"Es inestable en la parte trasera. Subvira en las curvas ocho y nueve. Rebota a alta velocidad y no da confianza".

"Quiero decir que no hay nada positivo que haya escuchado sobre el rendimiento del coche aquí durante todo el fin de semana. Así que creo que ahora es el momento de consolidar y decidir qué hacer el próximo año".

