Wolff aún medita sobre su futuro en Mercedes

Toto Wolff se ha desempeñado como director equipo Mercedes F1 y jefe deporte motor de la marca desde 2013, y en su liderazgo la marca ha conseguido seis campeonatos consecutivos de constructores y de pilotos dentro de la Fórmula 1.

El contrato existente de Wolff con Mercedes expira a finales de año, y las conversaciones entre las dos partes y su futuro están en curso desde hace un tiempo.

Se sabe que Wolff está considerando qué rol exacto ocupará en el futuro dentro de la marca, posiblemente ascendiendo a un puesto más alto, lo cual llevará a que la gestión día a día del equipo recaerá en otra persona. Además, esto le permitiría reducir sus viajes a las carreras.

Wolff explicó el viernes que estaba en conversaciones regulares con el CEO de Mercedes, Ola Kallenius, para trazar su futuro, y destacó que no ve ninguna razón por la cual no pueda seguir trabajando con la marca alemana.

“He disfrutado muchos años en la F1 en ese puesto, y hemos tenido buenas conversaciones”, expresó el austriaco.

“Estoy feliz de que mi relación con Ola sea probablemente la mejor posible, hablamos casi todos los días y hay muchos factores que hacen que quiera quedarme en la Fórmula 1”.

"Por otro lado, eso tiene un precio y es algo que estoy considerando”.

“Pero tal como están las cosas, no hay razón para no continuar con Mercedes. Falta averiguaremos en qué puesto será".

Cuando se le preguntó si era posible que ya no fuera el director del equipo de Mercedes, Wolff respondió: "Eso está bajo discusión entre Ola y yo”.

"Queremos hacer lo mejor para el equipo y seguir viéndolo prosperar. Como he dicho antes, realmente disfruto mi papel y el plan es continuar en él”.

"Disfruto lo que hago, principalmente porque me encanta trabajar con la gente que está dentro del equipo”.

"No hay mejor lugar en el que quiera estar que en la sala de reuniones con los ingenieros, sentarme en el garaje y ver el gran trabajo que están haciendo. Disfruto de las batallas que tenemos fuera de la pista; también me gusta relacionarme con nuestros patrocinadores y socios”.

Wolff destacó que su decisión no solo es personal, sino que también debe considerar a su familia así como el factor profesional.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

“Lo que eso significa para el futuro es una decisión que debo tomar junto con mi esposa y junto con Ola”.

"Eso no significa que no estaré presente como director de equipo o no estaré en otro puesto. Se trata de que estoy pensando en ello”.

El seis veces campeón mundial Lewis Hamilton también estará fuera de contrato a fin de año y ha dicho que le gustaría tener claridad sobre el futuro de Wolff antes de tomar una decisión respecto a sus propios planes.

"Es halagador que diga que (su decisión) puede depender de lo que haga, pero creo que no me necesita. Tiene un gran equipo allí (en Mercedes) que siempre lo apoyará”.

“Pero como dije antes, todavía no he tomado la decisión. Son discusiones que están en curso y que son positivas y las disfruto”.

“Estoy en un momento de reflexión, viendo hacia dónde se dirige la Fórmula 1, lo qué está pasando en torno al caso COVID y también considerando todas las razones principales que mencioné antes”.

"Susie (Wolff) está en una buena posición dirigiendo un equipo de Fórmula E y eso significa que está mucho tiempo fuera. Solo Dios sabe en cuántas carreras he estado, seguramente 120 de Fórmula 1 en los últimos ocho años. Así que eso es algo en lo que estamos pensando”.