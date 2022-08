Wolff: la llegada de Audi y Porsche hará que la F1 sea más dura

Audi confirmó durante el Gran Premio de Bélgica el viernes por la mañana que entrará en la Fórmula 1 en 2026 con su propia unidad de potencia.

El fabricante está a punto de cerrar un acuerdo para hacerse con Sauber, que actualmente compite bajo el nombre de Alfa Romeo.

Por su parte, Porsche aún no ha revelado formalmente su plan de unir fuerzas con Red Bull Racing y la nueva organización Red Bull Powertrains.

Wolff, jefe de Mercedes, dejó claro que la compañía alemana que representa da la bienvenida a la competencia de las dos marcas teutonas que llegarán en los próximos años, ya que recientemente compitió con ellas en la Fórmula E.

"Es genial", dijo Wolff cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre la llegada de Audi.

"Creo que cuando ves quién se ha unido a la F1 en términos de empresas automotrices, y las mejores marcas en su sector fuera de la automoción, muestra la fuerza del deporte".

"Y esto es estupendo para el deporte, estupendo para nosotros tener como competidores a algunas de las mejores empresas automovilísticas del mundo”.

"La F1 es la competencia deportiva más dura para cualquier empresa automovilística del mundo. Lo ha sido, y se va a hacer más dura con la llegada de estos jugadores”.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG showcase the new Audi Sport F1 concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images