Wolff se refirió a su futuro y al de Hamilton en la Fórmula 1

Wolff está sopesando un nuevo papel dentro del equipo de Mercedes F1 mientras reflexiona sobre un plan de sucesión a largo plazo, y Hamilton dijo el domingo que no hay garantías de que vaya a correr el próximo año.

Hablando con los periodistas presentes en Imola sobre el futuro de Wolff y el impacto que su partida tendría en el equipo, Hamilton dijo: "Ni siquiera sé si voy a estar aquí el año que viene, así que no es realmente una preocupación para mí en este momento".

"Tenemos muchas conversaciones profundas, Toto y yo, así que soy muy consciente de dónde está mentalmente, y compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos, creo".

"He estado aquí mucho, mucho tiempo. Definitivamente puedo entender el querer dar un paso atrás y dedicar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas".

Los comentarios de Hamilton, de que dudaba de seguir en Mercedes, provocaron que se dijera que podría sorprender al mundo y retirarse después de haber ganado un séptimo campeonato mundial, igualando a Michael Schumacher, a final de temporada.

Pero Wolff ha insistido en que no debería haber dudas sobre su futuro o el de Hamilton, ya que se solucionarán al mismo tiempo.

"Creo que vamos juntos en cierto modo", dijo Wolff. "Tenemos una simbiosis y obviamente es importante dónde está nuestro corazón y nuestra mentalidad para el próximo año. Pero he dicho que este es mi equipo. Estoy muy orgulloso de Mercedes y no voy a ir a ninguna parte".

"Mi papel puede cambiar en el futuro, y eso es lo que se le pregunta, y creo que nada es 100% seguro. Es como Niki Lauda en los años 70: podías despertarte una mañana de viernes o sábado en una pista y decir: 'Ya no me divierto más'. Y creo que eso puede pasarle a cualquiera".

"Pero queremos continuar este viaje. No hemos terminado. Lewis, yo y todo el equipo, no hemos terminado aún".

Mientras que ni Hamilton ni su jefe de equipo tienen contrato para la próxima temporada a estas alturas de 2020, Wolff dijo que el retraso en ambos acuerdos ha sido causado simplemente porque el equipo se quería centrar en asegurar los dos títulos.

"Mercedes y yo lo tenemos bastante claro: sólo se trata de poner el bolígrafo en el papel en el momento adecuado", dijo.

"También me concentré en traer estos campeonatos a casa y siempre es negativo pasar días con abogados y gente de M&A [contratos y adquisiciones], cuando estoy tan concentrado en lo que está pasando en la pista".

"Creo que aquí es donde Lewis y yo nos parecemos mucho. No me pareció el momento oportuno para sentarme antes de que esos campeonatos no se sellaran. Y habrá un momento en el que se decidirá el campeonato de pilotos y podremos sentarnos. Y tenemos unos meses antes de que la primera carrera se celebre en Australia".

