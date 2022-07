Wolff duda que sus rivales den batalla legal a la FIA por reglas 2023

Un grupo de equipos liderado por Ferrari y Red Bull está descontento con la magnitud de las revisiones que la FIA pretende hacer al reglamento técnico para el próximo año.

En particular, no están contentos con la propuesta de elevar 25 mm los bordes del suelo y levantar la garganta del difusor, lo que les obligará a cambiar la dirección de desarrollo de los coches de 2023, algo que podría resultar caro y perjudicial.

Algunas escuderías se preguntan si la FIA se ha excedido en su autoridad al jugar la carta de la seguridad sobre el porpoising en un momento en el que los equipos parecen tener el asunto más controlado.

Mientras los equipos presionan al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, para que intente encontrar una solución de compromiso, se ha sugerido que el organismo rector del automovilismo podría enfrentarse a un desafío formal, potencialmente a través de un veto de Ferrari o de los tribunales.

Pero Wolff, cuya escudería apoya la postura de la FIA, cree que hablar de asuntos legales es sólo un caso de postura pública y no sucederá, ya que sugirió que los rivales sólo están descontentos porque la FIA está reprimiendo los trucos que utilizan en el piso para obtener una ventaja competitiva.

"He leído en los medios de comunicación que [el cambio de regla] no es relevante, no es un gran cambio, así que ¿por qué están luchando que estamos amenazando con ir por un tema legal?", dijo.

"Número uno. Ningún equipo va a ir a la legalidad contra la FIA. Además, si la FIA decide aplicar algo por motivos de seguridad estaría vigilándolos. Creo que solo se trata de una pose".

Wolff cree que, en última instancia, lo que los equipos quieran sobre el asunto es irrelevante, ya que lo más importante es garantizar que se solucionen las preocupaciones de seguridad de los pilotos sobre los rebotes en pista".

"Es lo de siempre", dijo sobre la última disputa. "Hay un problema inherente a los coches que no estamos viendo aquí, que no hemos visto en Austria, ni tampoco lo vimos en Silverstone, porque las pistas son las más planas del año. Pero no ha desaparecido".

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG, analyses data with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Los coches son demasiado rígidos y rebotan. Si preguntas a los pilotos, probablemente habrá una mayoría que, si se les pregunta de forma anónima, te dirán eso".

"Creo que hubo una discusión entre los pilotos y también hay un resultado del que nadie habla. Veremos hacia dónde va eso".

Preguntado por Motorsport.com si aceptaría un compromiso, ya que se entiende que varios equipos estarían contentos de aceptar un aumento de 10mm, Wolff dijo: "Creo que no es una cuestión de compromiso sobre las regulaciones técnicas, se trata de regulaciones técnicas que protegen a los pilotos y, si estos coches son demasiado rígidos y rebotan demasiado, entonces vamos a hacer algo ahora mismo al respecto".

"Está claro que cuando corres delante quieres asegurarte de que nada cambie, y cuando no corres delante, quieres asegurarte de que muchas cosas cambien. Así que estos son los dos espectros de posiciones de los que se trata realmente. Preguntemos a los pilotos".

Wolff también se rió de las críticas del jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, de que Mercedes estaba presionando duramente a la FIA para cambiar las reglas simplemente para ayudar a sus fortunas competitivas.

"Creo que simplemente se aburre de estar al frente. Así que bien por él", dijo. "Intentar trabajar con la FIA es siempre parte de ello".

"No sé a qué se refiere porque, al final, todos formamos parte del mismo circo. Trabajamos con las mismas partes interesadas. ¿Acaso no está presionando? ¿Se sienta en su despacho, no llama a nadie, y hace lo suyo?".