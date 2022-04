Wolff admite es "doloroso" no estar en el grupo de cabeza tras Arabia

Mercedes recogió un escaso botín en Yeda, ya que George Russell fue quinto y Lewis Hamilton solo pudo ser décimo al cruzar la bandera de cuadros del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, en un fin de semana en el que el heptacampeón del mundo entró en crisis.

De hecho, Hamilton nunca se encontró a gusto con su W13 desde la clasificación, gracias a una puesta a punto errónea de la que el inglés asumió toda la culpa al final de la carrera. La eliminación en la Q1 fue excepcional, especialmente teniendo en cuenta que su compañero de equipo fue sexto.

La situación mejoró poco en carrera. Hamilton, que salía con neumáticos duros, consiguió remontar algunas posiciones para volver a la zona de puntos, pero cuando debería haber entrado en boxes para poner los medios, en torno a la vuelta 40, todo se torció.

Primero el Alpine de Fernando Alonso y luego el McLaren de Daniel Ricciardo se detuvieron, y ambos coches quedaron atrapados en la entrada del pit lane. La lenta comunicación entre el muro de boxes y el siete veces campeón del mundo impidió que Hamilton pudiera entrar en el pit lane de inmediato. Esto le costó al inglés la posibilidad de un final mucho más aceptable que el décimo puesto.

"Lo bueno es que Lewis estaba con neumáticos duros y fue bastante consistente en sus tiempos", explicó Toto Wolff, director del equipo Mercedes, al final de una carrera en la que el equipo defensor del título de constructores solo sumó 11 puntos.

"Luego hubo problemas con el coche de Alonso y el de Ricciardo al mismo tiempo, y hubo una confusión general. [Hamilton] no pudo llegar a tiempo a la calle de boxes y al final, cuando pudimos hacer la parada, salimos detrás de Magnussen y ahí se acabó el juego".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ver a Mercedes con tantas dificultades después de ocho años de dominio ha dejado perplejos no solo a los espectadores, sino también a los propios hombres del equipo. Wolff habló de este complicado momento para su estructura sin pelos en la lengua.

"Duele no estar en el grupo de cabeza y luchar por la victoria en un momento en el que la F1 está ofreciendo un espectáculo entretenido. Es doloroso, pero no descansaremos hasta que volvamos a luchar con el grupo de cabeza. No es divertido, es un ejercicio de humildad que nos hará más fuertes al final".

En el paddock, la pregunta es cuándo podrá Mercedes extraer todo el potencial de un W13 con un diseño extremo, pero aún demasiado inmaduro. Los problemas de porpoising han obligado al equipo a elevar el coche del suelo para reducir el rebote, pero hasta la fecha, en palabras de Wolff, el equipo es incapaz de determinar cuál es la diferencia real con Ferrari y Red Bull.

"De momento no podemos salir a pista con la puesta a punto que nos gustaría, así que es difícil evaluar cuál es el déficit real de la parte delantera si pudiéramos correr con un coche más bajo. Espero que la brecha sea menor que la que hemos visto hoy, pero hay lagunas por todas partes".

Tras esto, Wolff elogió la gestión de la carrera por parte de George Russell. El recién llegado sí fue capaz de optimizar su paquete y obtener el mejor resultado posible con lo que tenía en sus manos.

"Creo que George ha hecho un gran trabajo a pesar de no tener un coche que le permita luchar por las primeras posiciones. Ha demostrado que tiene capacidad para estar en el grupo de cabeza, pero depende de nosotros proporcionarle un coche al nivel que necesita".

El directivo austriaco habló finalmente del espectáculo visto ayer en la pista, y aplaudió la revolución técnica que quiere la F1, a pesar de que pilló desprevenida a Mercedes.

"Creo que el objetivo se ha conseguido. Tenemos carreras espectaculares, buenos adelantamientos y la parrilla se ha reorganizado. Obviamente, esto último es menos divertido para nosotros, pero en general, si se observa el factor de entretenimiento y el interés que se ha generado en torno a la F1, creo que el objetivo se ha logrado".