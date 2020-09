Wolff sobre la parrilla inversa: esto no es "un reality show"

Al inicio de este año, la Fórmula 1 buscó aplicar en algunas competencias seleccionadas un formato de carrera con parrilla invertida en sustitución de las tradicionales sesiones de clasificación. La idea fue bloqueada por Mercedes y los planes fueron desechados.

Pero el emocionante Gran Premio de Italia, en la que los primeros clasificados tuvieron problemas y permitió la primera victoria de Pierre Gasly en la Fórmula 1 llevó a que la categoría pusiera de nuevo sobre la mesa los planes de parrilla inversa y su posible aplicación en 2021.

Ahora, un cambio en la estructura de gobierno de la Fórmula 1, como resultado del nuevo Acuerdo de la Concordia que ya ha sido firmado por todos los equipos, significa que la medida ya no requeriría unanimidad para ser aplicada, por lo que un rechazo de Mercedes ya no sería crítico dado que se requieren ocho votos a favor para aceptar la medida.

Cuando Toto Wolff fue cuestionado sobre si su posición de las parrillas inversas había cambiado, el directivo de Mercedes dijo que una decisión de ese tipo iría en contra del ADN de la categoría, y llevaría al riesgo de producir demasiados resultados aleatorios.

“No creo que debamos realizar cambios en ninguno de los formatos”, dijo el directivo de la marca alemana.

“Hemos visto diferentes categorías que han tratado de hacer cambios en sus formatos históricos y que han sido aceptados por los fanáticos. Un ejemplo que me viene a la mente es NASCAR y su postemporada, pero yo pienso que no debamos estar jugando con ese tema”.

“Esto no es porque Mercedes salga perjudicado. Al contrario, me gusta la variación y lo impredecible, y eso nos daría carreras que serían muy diferentes, tal como la que tuvimos en Monza”.

“Pero nadie quiere un ganador que se obtenga a través de una parrilla inversa. Solo porque pensamos que el orden jerárquico debe ser diferente, no creo que debamos estar creando resultados raros en pistas donde es casi imposible adelantar”.

“Esto es una meritocracia, este es un deporte donde el mejor hombre y la mejor máquina ganan, Esto no es la lucha libre donde los resultados son aleatorios”.

“Si queremos hacer algo al azar entonces hagamos un espectáculo, pero creo que el ADN de la Fórmula 1 es ser primero un deporte y luego una plataforma de entretenimiento”.

"No es un espectáculo. No es un reality show, ni es el Gran Hermano, y no creo que debamos ir en esa dirección”.

El director deportivo de la F1, Ross Brawn, dijo a principios de esta semana que la categoría "continuará evaluando nuevos formatos con el objetivo de mejorar el espectáculo pero siempre manteniendo el ADN de la F1".

Si se aprueba la propuesta, el formato de parrilla inversa solo se usaría en algunos circuitos durante la temporada 2021, y no sería algo permanente.

