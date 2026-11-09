Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Wolff celebra el renacer de Mercedes tras cuatro años difíciles y apuesta por su gente

El título de Constructores conquistado en Interlagos cierra cuatro temporadas difíciles y devuelve a Mercedes a la cima de la Fórmula 1. Wolff explica la filosofía que permitió al equipo recuperar el éxito: “Para mí, pronto significa dentro de diez años”. Pero advierte: “No creo que volvamos a ver largos ciclos de dominio”.

Roberto Chinchero

Publicado: 9 nov 2026, 15:43

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El decimoséptimo título mundial conquistado por Mercedes bajo su gestión —considerando los campeonatos de Pilotos y Constructores— llevó a Toto Wolff a igualar a Ron Dennis en una estadística que enmarca un pasaje fundamental en la historia de la Fórmula 1. Un hito que el directivo austriaco acogió con orgullo, aunque con cierta cautela al evitar equiparar su nombre con dos figuras a las que considera referentes absolutos del automovilismo.

“Frank Williams y Ron Dennis son dos gigantes de este deporte. Ni siquiera me considero en la misma galaxia que Frank, pensando en todo lo que logró hacer después de su accidente. Y Ron siempre ha sido un punto de referencia, alguien que estableció nuevos estándares. Nunca me veré a su nivel”.

Más allá de los números, el título de Constructores amarrado en Interlagos tiene un significado especial para Wolff. No representa únicamente la confirmación del potencial técnico del monoplaza de 2026, sino el punto culminante de un proceso iniciado hace cuatro años, cuando Mercedes se vio obligada a remar contracorriente tras una época de hegemonía.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Anadolu via Getty Images

El valor de cuatro años difíciles

Wolff no ocultó lo complejo que resultó atravesar las temporadas en las que Mercedes no lograba recuperar la competitividad que definió su ciclo anterior. “Cuando atraviesas momentos difíciles no es sencillo seguir adelante. Mirando hacia atrás puedes decir que esas dificultades eran necesarias para crecer como personas y como organización, pero cuando estás en medio de la crisis es muy difícil verlo de esa manera”.

El aspecto más frustrante fue la constante alternancia entre la certeza de haber identificado un problema y el posterior descubrimiento de no haberlo comprendido realmente. “Durante cuatro años pasamos de cometer errores a pensar que habíamos entendido por qué los habíamos cometido, para después darnos cuenta de que en realidad no habíamos entendido nada. Fue un ida y vuelta continuo”.

A pesar de ello, observando los fríos números, Mercedes jamás dejó de ser una estructura protagonista. Cosecharon figuraciones importantes en el campeonato y múltiples victorias, aunque la percepción interna resultaba completamente distinta. “Si dentro de diez o veinte años miramos las estadísticas, no parecerá que fuimos perdedores en esas cuatro temporadas. Seguimos ganando carreras. Pero las sensaciones eran muy diferentes".

Por esta razón, Wolff atribuye un valor especial al retorno a la cima. Muy pocas organizaciones deportivas, tras haber dominado durante tantos años y atravesar una etapa compleja, han sido capaces de estructurar un nuevo ciclo ganador.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“No somos una organización que contrata y despide”

El punto más relevante en la reflexión de Wolff gira en torno al modelo de gestión de Mercedes. Al ser cuestionado sobre si la estabilidad del personal fue determinante para volver al frente, el team principal introdujo un matiz distinto. “La estabilidad es ciertamente un factor, pero también tenemos a muchas personas que han llegado recientemente. La palabra que prefiero utilizar es seguridad”.

Wolff se refiere a la seguridad psicológica de los integrantes del equipo, un principio que considera indispensable para construir resultados sostenibles. “No somos una organización en la que se contrata y se despide continuamente. Procuramos ofrecer una cultura y un entorno donde las personas puedan crecer, donde esté permitido cometer errores y donde todos puedan expresar su opinión”.

Es una filosofía que exige tiempo y continuidad, especialmente en un ecosistema tan voraz como la Fórmula 1, donde cualquier fallo acarrea consecuencias inmediatas. “No es algo que puedas plasmar simplemente en una presentación de PowerPoint. Tienes que elevar tus estándares todos los días. A veces fallamos, pero mantenemos la mirada en la visión a largo plazo".

Posteriormente, soltó una frase que sintetiza la perspectiva con la que lidera a Mercedes. “Para mí, 'pronto' significa dentro de diez años. Y es para ese futuro que debo preparar al equipo”. Una visión que explica por qué Mercedes conservó el núcleo de su estructura operativa incluso en las etapas más complejas, apostando por fortalecer la organización en lugar de buscar parches inmediatos.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El proyecto 2027 ya comenzó

Haber reconquistado el título no implica que Mercedes dé por concluida la tarea. Wolff está convencido de que la Fórmula 1 ha entrado en una dinámica donde resultará cada vez más complejo para una sola escudería construir largos períodos de dominio.

“Basta con observar las últimas carreras. No ganamos, y hoy al principio Kimi parecía encaminarse sin contratiempos. Pensábamos que podía ser nuestro día, pero la competencia se ha vuelto cada vez más fuerte”. La referencia alude a Ferrari, McLaren y Red Bull, tres rivales que recortaron progresivamente la brecha con Mercedes.

“Hay cuatro equipos en condiciones de ganar carreras y que podrán pelear por el campeonato. No tengo dudas de que el próximo año será sumamente difícil para nosotros”. Por este motivo, pese al cetro recién conquistado, Wolff ya volcó parte de su atención en el desarrollo de la siguiente campaña.

"Para mí, el proyecto 2027 ha comenzado ahora. Debemos aprovechar las últimas tres carreras para aprender. Entender qué podemos optimizar, qué se nos pasó por alto al introducir las actualizaciones y qué directrices podemos trasladar al monoplaza y a la unidad de potencia del próximo año”.

Un enfoque respaldado por los inconvenientes detectados en Interlagos, donde tanto Russell como Antonelli acusaron un comportamiento anómalo en el coche. Wolff reconoció que la escudería pudo haber fallado en el ajuste de presiones de neumáticos o en la puesta a punto, remarcando la degradación severa en las gomas traseras en contraste con unas delanteras prácticamente intactas. Un enigma por resolver, a pesar de que por momentos la flecha de plata exhibió un ritmo devastador.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

¿Una Fórmula 1 sin un claro dominador?

La reflexión final de Wolff proyecta el panorama más allá de 2027 y aborda la evolución técnica y operativa de la categoría. El directivo considera que la sofisticación de los equipos, sumada a la disponibilidad de recursos y capital humano, ha reducido drásticamente la probabilidad de presenciar nuevas hegemonías prolongadas.

“Creo que está iniciando una era probablemente más competitiva que nunca. Los equipos han alcanzado niveles de profesionalismo, capacidad y recursos tales que ya no imagino temporadas dominadas por un solo equipo, o ciclos de cuatro u ocho títulos consecutivos”.

El motivo radica en la velocidad con la que cambia el orden competitivo. “Puedes ser dominante y, en cuestión de pocas competencias, descubrir que una actualización no funcionó y verte relegado al tercer lugar. Es fantástico para el espectáculo. Por supuesto que preferiría que comenzara otra era de dominio de Mercedes, pero no creo que esa sea la realidad”.

Una conclusión que otorga un matiz aún más significativo al título obtenido en São Paulo. Mercedes ha regresado a la cima del automovilismo, pero su máximo responsable comprende que revalidarlo será un desafío todavía mayor. Razón por la cual, aun en medio de las celebraciones, Wolff no deja de mirar diez años hacia el futuro.

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