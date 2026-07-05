El jefeMercedes, Toto Wolff, considera que su joven estrella, Kimi Antonelli, está demostrando todas las "cualidades" necesarias para convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1 de todos los tiempos tras hacerse con la pole para el Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto de 19 años superó a Charles Leclerc, Ferrari, por casi dos décimas, logrando así su quinta pole de 2026, el mismo día en que Antonelli adelantó a Lewis Hamilton para ganar la carrera sprint de Silverstone.

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La pole de Antonelli resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que, para las últimas vueltas de la Q3, le hicieron salir primero a pista, lo que provocó una airada reacción por su parte, aunque finalmente supo superarlo.

Así pues, se trata del último capítulo de la dominación de este piloto de segundo año en la actual campaña, ya que sus cinco victorias en ocho carreras le sitúan en lo más alto del campeonato, con 43 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo puesto.

"Aún no ha ganado el campeonato del mundo, así que siempre tenemos que tener en cuenta el panorama general, ya que se le compara con los grandes", declaró Wolff a Sky Sports.

"Creo que tiene todas las cualidades para ser uno de los grandes, pero hay que afianzar los resultados y, sí, no muestra ninguna debilidad.

"Estaba un poco a la defensiva, pero no pasa nada; como a cualquier piloto, no le gusta salir el primero. Hizo ese comentario en el pit lane de y luego lo dejó de lado. Es algo que ha sabido separar. No influye en absoluto en su capacidad para conducir rápido".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Si Antonelli se proclama campeón del mundo en 2026, se convertirá en el más joven en lograrlo, batiendo el récord actual que ostenta Sebastian Vettel, quien tenía 23 años y 134 días cuando ganó en 2010.

Así pues, el rendimiento del italiano es sin duda impresionante, y más aún si se tiene en cuenta el salto que ha dado desde 2025, año en el que vivió una temporada de debutante llena de altibajos.

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Hubo momentos en los que el piloto de Mercedes cometió errores clave, se dejó llevar por la presión de las carreras en su país y solo sumó puntos en dos de los nueve Grandes Premios intermedios.

Antonelli acabó finalmente séptimo en el campeonato, a 169 puntos del impresionantemente regular Russell, que era el gran favorito de pretemporada para el título de 2026.

Wolff añadió: "Es un placer verlo. Se puede ver cómo la diferencia de tiempo es cada vez menor y sin cometer errores. Diría que está rindiendo muy bien teniendo en cuenta que solo es su segundo año. Está rindiendo a un nivel altísimo.

"El año pasado tuvo una racha realmente mala y George rendía muy bien. Pero creo que probablemente fue víctima de la presión, del nuevo entorno al que te enfrentas; solo tenía 18 años.

"En ese sentido, es extraordinario cómo ha arrancado con fuerza a principios de este año. Da la impresión de ser un jugador experimentado y maduro, pero solo tiene 19 años".

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