Por qué Williams desea tener un viernes aburrido en el GP de Francia

Una combinación de entrenamientos con condiciones meteorológicas mixtas en el Gran Premio de Gran Bretaña, un accidente de Alex Albon nada más salir y el formato al sprint en Austria han impedido que en Williams se realicen las comprobaciones básicas para unos cambios tan importantes en el coche.

Dos fines de semana de carrera en condiciones normales le habrían dado al equipo seis sesiones de entrenamientos libres, que habrían usado para dedicarle todo el tiempo que quisieran a revisar y verificar que las modificaciones funcionan, pero no ha sido posible.

Por esta razón, y contando por fin con suficientes piezas como para introducir la última actualización en los dos coches, en Williams solo quieren unos entrenamientos libres sobre seco y sin sobresaltos.

El jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, explicó por qué el equipo lo necesita: "Sin duda hay un pequeño reinicio. Tienes que pasar por esa fase en la que tienes que comprobar que [el coche] se comporta como el túnel de viento y la simulación dicen que debería, en términos de dónde quieres inclinar las alturas de conducción o cualquier otra cosa que afecte al flujo de aire".

"Lo ideal es que lo hubiéramos hecho de forma bastante metódica y objetiva en los primeros libres de Silverstone, si no hubieran sido en mojado", continuó.

"Habría sido una sesión bastante aburrida, pero habríamos recogido los datos, los habríamos comparado con las simulaciones y entonces, con suerte, nos habríamos puesto al día rápidamente. No tuvimos la oportunidad de hacerlo", se lamentó.

"En Silverstone decidimos no hacerlo en los segundos libres, ya que optamos por aguantar y ver, y obviamente en Austria no lo hicimos en los primeros libres porque teníamos que hacer todo el trabajo de preparación de la carrera", explicó una de las cabezas visibles de la escudería británica.

"Probablemente tendremos que hacer algo de eso en Francia, y entonces espero que podamos progresar más rápidamente".

A pesar de que el Williams actualizado ha mostrado ciertos destellos de velocidad cuando ha podido salir a pista sin restricciones, y que Albon casi se coló en la Q3 de Austria, el equipo no está seguro de cuánto ha mejorado con el nuevo paquete.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Todavía es difícil de cuantificar", añadió Robson. "Silverstone fue difícil. En Austria, con una sola sesión de entrenamientos y muchos deberes de cara a la preparación de la carrera, no hicimos todo el trabajo de medición que nos hubiera gustado".

"Hay indicios de que [la actualización] es prometedora y algunos comentarios positivos de Alex [Albon]. Pero creo que aún no hemos llegado a entender cómo sacarle el máximo partido".

Albon dijo en Austria que le parecía que el nuevo Williams tenía más 'picos', lo que significa que produce su mejor rendimiento en una ventana de configuración bastante estrecha.

Aunque esto no parece una característica ideal, Robson no se alarma y considera que es simplemente una consecuencia de que los ajustes del coche no estén completamente afinados.

"Creo que, con la aerodinámica, cuanto más se empuja, eso ocurre de forma natural. Tengo la esperanza de que con un poco más de trabajo en el lado mecánico para complementar la aerodinámica, podemos ajustarlo", aseguró. "Pero creo que algo de eso va a ser inevitable, y va a tener que ser absorbido por su estilo de pilotaje".

En última instancia, lo que Williams busca con el nuevo coche es tanto un paso adelante en el ritmo en la temporada actual, como una mejor plataforma para sus ambiciones a largo plazo en 2023. Robson dice que hay tres áreas diferentes de mejoras que el equipo está explorando.

"Está diseñado para ser más equilibrado. Y creo que está mostrando signos de ello, pero probablemente todavía tenemos que trabajar un poco más en la parte mecánica para optimizar lo que tenemos ahora en en cuanto a la aerodinámica", explicó.

"Creo que es un mejor paquete aerodinámico en términos de carga y resistencia. Y luego, la tercera cosa es algo que todavía tenemos que probar, pero es donde se está trabajando en el túnel, creemos que es una plataforma mucho mejor para el desarrollo en el futuro".

"Así que son el estilo de cosas a las que aspiramos. Creo que hay indicios de las tres, pero todavía no hemos podido cuantificarlas".

Y es por eso que un viernes aburrido en Paul Ricard, para conseguir esa base adecuada para poder entender si las mejoras funcionan, es tan importante para Williams en este momento.