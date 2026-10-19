Fórmula 1

Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon

Los pilotos de Williams tienen en alta estima su versión de su dispositivo de refrigeración

Benjamin Vinel

Publicado: 19 oct 2026, 21:05

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Alex Albon calificó el chaleco refrigerante de Williams como "el mejor de la parrilla", después de un cómodo Gran Premio de Singapur para el piloto británico-tailandés.

Se declaró un Riesgo de Calor para la carrera de Marina Bay, lo que significaba que los pilotos podían elegir entre usar un chaleco refrigerante o añadir el lastre correspondiente a su auto. Esta regulación surge del exigente Gran Premio de Qatar 2023, donde varios pilotos sufrieron agotamiento por calor.

La decisión fue obvia en Williams. La carrera de Albon fue difícil —el sobrecalentamiento de los frenos lo obligó a gestionar mucho y finalmente tuvo que abandonar en las vueltas finales—, pero aun así tuvo algo por lo que sonreír el domingo por la noche.

Consultado sobre cómo se sentía después de la carrera, que se disputó con 30 °C de temperatura ambiente y hasta un 78% de humedad, Albon dijo: "Muy bien, en realidad.

"Tengo que decir que, como equipo, realmente hemos hecho un buen trabajo con nuestro traje refrigerante. Mi traje refrigerante no funcionó durante las primeras 10 vueltas, y pensé que iba a ser una carrera larga. Luego se encendió y fue muy cómodo.

"Sé que muchos pilotos están en contra. Algunos equipos no pueden hacerlo funcionar. Con todos los problemas que tenemos este año, nuestro traje refrigerante es el mejor de la parrilla. Estoy bastante contento con él".

Alexander Albon, Williams, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Esto corroboró la opinión de su compañero de equipo Carlos Sainz sobre el tema al inicio del fin de semana: "Si hay algo que como equipo hemos hecho bien en el desarrollo este año es el chaleco refrigerante, que definitivamente nos ha dado a Alex y a mí un buen momento dentro del auto. Estamos muy contentos de tenerlo".

Otros pilotos dejaron claro en las sesiones de prensa del jueves que no estaban disfrutando tanto del dispositivo.

Pierre Gasly dijo que "no lo necesitaba", y Isack Hadjar fue más lejos al afirmar que "debería estar prohibido" porque "se supone que debe ser duro".

Aunque la postura de Hadjar era muy ideológica, vinculada a su visión de lo que debería ser la F1, su compañero en Red Bull Max Verstappen coincidió por razones mucho más prácticas.

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"Para mí no es necesario", dijo Verstappen. "Sí, hace calor, pero no es una sauna, y con este chaleco refrigerante tienes esos cables estúpidos en el auto, así que también te limita el movimiento.

"No lo necesito. Incluso si funcionara durante una hora y media, como, fresco, fresco, no lo necesito. De todos modos no funciona durante una hora y media. Creo que nunca en ninguna categoría ha funcionado durante una hora y media".

Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

La principal razón por la que el chaleco refrigerante no es del gusto de todos es, de hecho, su tendencia a calentarse rápidamente, a veces tanto como la bebida favorita de los británicos.

"Cuando lo usé el año pasado, tuve dos experiencias muy malas", recordó Kimi Antonelli. "La primera vez no funcionó tanto como esperábamos, la segunda vez falló el sistema de bombeo. Fue en Austin, e hice toda la sesión con el sistema bombeando el agua a 50 °C. Sufrí un golpe de calor después de la sesión, así que no fue muy agradable. Desde entonces, pensé: sabes qué, voy a entrenar fuerte para no tener que usarlo durante los fines de semana.

"Si se desarrolla, si llegamos a un punto en el que esté desarrollado y tengamos la confianza de que va a funcionar siempre y durante el tiempo que necesitamos, creo que es muy bueno porque definitivamente te mantiene fresco. Pero ahora hay tanta incertidumbre, no estamos tan seguros: imagina que sales el domingo, te lo pones y después de 30 minutos ya no funciona y, simplemente, el agua caliente es incluso peor. Así que por ese lado, solo quiero estar seguro de que va a estar bien, de que va a estar bien desarrollado, y luego, cuando tengamos la confianza, tal vez me lo ponga".

Información adicional de Jake Boxall-Legge y Ronald Vording

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