Williams no estará en las pruebas posteriores al GP de Abu Dhabi

La F1 se prepara para la llegada de coches y llantas totalmente nuevos el próximo año y los equipos tendrán la primera oportunidad de evaluar los nuevos neumáticos de 18 pulgadas en el circuito de Yas Marina en los días posteriores al final de la temporada.

En los dos días del test anual de rookies, los equipos podrán montar los nuevos neumáticos en coches mula con la suspensión adaptada a las ruedas más grandes.

Sin embargo, Williams ha optado por no crear un muleto solo para el test de Abu Dhabi, por lo que parece que se perderá el evento al completo.

El jefe de rendimiento de Williams, Dave Robson, comentó: "Desgraciadamente no haremos nada. No rodaremos allí porque no tenemos un coche mula y eso nos impide participar en la prueba".

"Tengo entendido que si no tienes un coche mula, no tienes derecho a hacer la prueba. Así que no estaremos allí".

Robson explicó que la decisión de no construir un muleto se tomó por razones financieras, ya que Williams no estaba convencido de que el gasto de crear un coche a medida compensase el beneficio de hacer el test de Abu Dhabi .

Como esta será la única oportunidad que tendrán los equipos para experimentar con los neumáticos antes de los test de pretemporada del año que viene, Robson tiene claro que Williams estará por detrás de sus rivales.

No obstante, está convencido de que hay mucho tiempo para poder ponerse al día antes de que la campaña de 2022 se ponga en marcha.

Williams 2022 F1 car livery mock up Photo by: Williams

Preguntado por la desventaja que supone no hacer el test de Abu Dhabi, Robson contestó: "No hemos hecho números. Sabemos que el coche mula habría sido beneficioso, pero por desgracia, en el momento en que teníamos que comprometernos, no teníamos los recursos para hacerlo".

"Fue una decisión que se tomó hace muchísimo tiempo y no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué vamos a perder a final? Empezaremos las pruebas de invierno probablemente con un poco de retraso, creo".

"Pero espero que, si el coche funciona bien, podamos recuperar terreno rápidamente. Nos gustaría estar en el test, pero no estaremos. En última instancia, sin embargo, no estaremos muy lejos cuando empiecen las carreras".