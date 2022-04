Williams siente "alivio" tras sumar su primer punto de la F1 2022

El equipo se dio cuenta después de las pruebas de pretemporada de que no había dado el paso esperado con el FW44, y luego el progreso no fue ayudado por dos fuertes accidentes en Arabia Saudita por parte de Nicholas Latifi que llevó un gran esfuerzo para preparar su coche para Melbourne. Luego, Latifi se vio envuelto en una colisión con Lance Stroll en la Q1 en Australia.

Mientras tanto, tras sufrir daños en un incidente con Stroll en la carrera de Yeda, Albon acudió a Australia con una penalización de tres puestos en la parrilla de salida, sólo para ser excluido de la clasificación y enviado al final de la parrilla después de no proporcionar una muestra de combustible.

El equipo le había indicado que se detuviera en la pista al final de la Q1 después de que la necesidad de hacer una vuelta de salida inesperadamente rápida tras la bandera roja hiciera que el consumo fuera más alto de lo esperado.

Para la carrera, Williams puso a Albon neumáticos duros nuevos y luego apostó por dejarlo fuera durante los distintos períodos de coche de seguridad. En la penúltima vuelta iba séptimo cuando finalmente entró en boxes y se aseguró el décimo puesto. Este único punto sitúa a Williams en la novena posición del Campeonato del Mundo, por delante de Aston Martin.

"Por supuesto, es un alivio para el equipo", dijo Capito a Motorsport.com. "Conseguir un punto al principio de la temporada es bastante alentador. Tuvimos un comienzo muy difícil. Y también este fin de semana fue difícil después del sábado".

"Pero eso es lo bueno de las carreras, que las cosas pueden cambiar un domingo. Y no se acaba antes de que se acabe. Y si sigues empujando y siempre estás motivado y mantienes al equipo vivo, y creyendo en sí mismo en los momentos difíciles, entonces la fortuna puede cambiar. A veces tiene que ir peor antes de mejorar".

Capito reconoció que la seguidilla de accidentes había sido difícil para el equipo.

"Hoy no ha habido daños. Eso ayuda mucho para Imola. Fue duro para los mecánicos tener los dos coches listos para aquí, con la reparación del chasis y todo eso, así que creo que es muy gratificante para el equipo tener un punto después de ese par de semanas tan estresantes".

La decisión de que Albon entrara en boxes al final de la carrera no estaba prevista, y sólo surgió después de que pudiera mantener un buen ritmo con los neumáticos duros.

"Surgió a lo largo de la carrera", dijo Capito. "Creo que cuando por fin eres séptimo, quieres disfrutarlo el mayor tiempo posible".

"No tenemos experiencia con los neumáticos, y eso es un problema. Y hemos guardado los dos duros para cada coche, así que no hemos conducido los duros en todo el fin de semana. Así que no teníamos ni idea. Sabíamos por el pasado que los duros son realmente buenos para nosotros. Así que esperábamos que eso también se viera aquí".

"Y antes de la carrera, dijimos que teníamos que aprender a usar los neumáticos. Así que si estamos 18° y 20° en la parrilla, no hay que forzar demasiado, sino aprender los neumáticos, y luego ver qué pasa cuando avanzamos en el pelotón. Así que lo desarrollamos. Fue una gran colaboración del muro de boxes".

Preguntado por los comentarios de Albon sobre el comportamiento de los neumáticos, respondió: "Alex apenas dijo nada. Lo vemos en los tiempos por vuelta. Y él decía si pasaba algo. Así que apenas hubo comunicación con él, es muy tranquilo".