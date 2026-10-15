Noticias
Fórmula 1
Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia
La escudería de Grove lanza un evento en Londres del 11 al 28 de febrero. Con motivo de “W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing” se expondrán los monoplazas que han hecho historia y también podrá verse el show car del FW50, el F1 que deberá marcar el relanzamiento de una escudería con un pasado glorioso.
Franco Nugnes
Publicado: 15 oct 2026, 17:37
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Williams da una señal de vida y con una sola imagen nos regala dos informaciones: el próximo monoplaza se saltará una cifra en la denominación tradicional de sus coches, dado que el equipo de Grove cumplirá en 2027 medio siglo y se pasará del decepcionante FW48 de esta temporada al FW50.
Carlos Sainz, Williams
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La fotografía publicada en las redes sociales del equipo también nos muestra el adhesivo que se ha pegado en el lado izquierdo del monocasco dentro del chasis 001. La segunda noticia, por tanto, es que tras el desastre de esta temporada, el personal técnico dirigido por Pat Fry ha intentado adelantarse con los trabajos.
Como se recordará, Williams se había visto obligada a saltarse el shakedown de Barcelona a finales de enero, tres días de pruebas de los cinco previstos en el calendario en la pista de Montmeló, porque el FW48 no había superado una serie de crash tests para obtener la homologación de la FIA tras el endurecimiento de las normas de seguridad. El coche, para pasar los controles, fue lastrado y nació con una treintena de kilos de más, que luego solo se han eliminado en esta última parte de la temporada.
James Vowles, Williams
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
James Vowles, discutido director del equipo de Grove, debe dar un giro a una estructura que es solo octava en el Mundial de Constructores, después de haber sido la primera del resto (quinta justo por detrás de los cuatro equipos punteros) en 2025, aunque el coche haya podido contar con el suministro de la unidad de potencia Mercedes, universalmente reconocida como la más competitiva.
El salto de numeración de la sigla es una forma plástica de oficializar que habrá un corte claro con la historia reciente de Williams para dar inicio a una nueva etapa. La escudería británica, que nació oficialmente en 1977, promueve un evento para sus aficionados.
Alan Jones, Williams FW07 Ford: prima vittoria nel 1979
Foto di: Motorsport Images
Para celebrar el cincuentenario, del 11 al 28 de febrero en Londres se celebrará un evento denominado “W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing” en el que los visitantes podrán realizar un recorrido inmersivo a través de las cinco décadas: además de los monoplazas victoriosos en los campeonatos mundiales (nueve títulos de Constructores y siete de pilotos), se expondrán numerosos recuerdos y el show car del FW50.
La preventa de entradas para los miembros del W Club comenzará el 26 de octubre de 2026, mientras que la venta general se abrirá el 29 de octubre de 2026. Carlos Sainz y Alexander Albon confían en que sea realmente un nuevo comienzo...
Lee también:
Fórmula 1Horner buscó a Alonso y Leclerc para reemplazar a Checo Pérez, pero fue bloqueado dentro de Red Bull
Fórmula 1Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027
Fórmula 1Horner admite que la rivalidad en la F1 con Toto Wolff se convirtió en "teatro"
Fórmula 1Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal
Fórmula 1Bortoleto no mira a Antonelli ni Hadjar: “Veremos dentro de veinte años”
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo ¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Franco Nugnes
¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?
Fórmula 1
Fórmula 1 22 min
¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?
Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal
¿Red Bull ha superado a Mercedes? Ahora el RB22 parece la nueva referencia de la parrilla
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
¿Red Bull ha superado a Mercedes? Ahora el RB22 parece la nueva referencia de la parrilla
More from
Carlos Sainz
Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac
Carlos Sainz acusa a la FIA de "desigualdad deportiva" en Singapur y siembra sospechas
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
6 d
Carlos Sainz acusa a la FIA de "desigualdad deportiva" en Singapur y siembra sospechas
Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
7 d
Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia
More from
Williams
Cómo la rivalidad con Montoya llevó a que Ralf Schumacher pagara el bono de los empleados de Williams
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
Cómo la rivalidad con Montoya llevó a que Ralf Schumacher pagara el bono de los empleados de Williams
30 años después: Damon Hill recuerda el día en que fue campeón de Fórmula 1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
2 d
30 años después: Damon Hill recuerda el día en que fue campeón de Fórmula 1
James Vowles aclara su solicitud para revisar el límite presupuestario de la F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
6 d
James Vowles aclara su solicitud para revisar el límite presupuestario de la F1
Últimas noticias
Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia
¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 22 min
¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?
McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027
WEC
WEC WEC 1 h
McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027
Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
1 h
Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete