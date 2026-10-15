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Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia

La escudería de Grove lanza un evento en Londres del 11 al 28 de febrero. Con motivo de “W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing” se expondrán los monoplazas que han hecho historia y también podrá verse el show car del FW50, el F1 que deberá marcar el relanzamiento de una escudería con un pasado glorioso.

Franco Nugnes

Publicado: 15 oct 2026, 17:37

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Williams da una señal de vida y con una sola imagen nos regala dos informaciones: el próximo monoplaza se saltará una cifra en la denominación tradicional de sus coches, dado que el equipo de Grove cumplirá en 2027 medio siglo y se pasará del decepcionante FW48 de esta temporada al FW50.

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La fotografía publicada en las redes sociales del equipo también nos muestra el adhesivo que se ha pegado en el lado izquierdo del monocasco dentro del chasis 001. La segunda noticia, por tanto, es que tras el desastre de esta temporada, el personal técnico dirigido por Pat Fry ha intentado adelantarse con los trabajos.

Como se recordará, Williams se había visto obligada a saltarse el shakedown de Barcelona a finales de enero, tres días de pruebas de los cinco previstos en el calendario en la pista de Montmeló, porque el FW48 no había superado una serie de crash tests para obtener la homologación de la FIA tras el endurecimiento de las normas de seguridad. El coche, para pasar los controles, fue lastrado y nació con una treintena de kilos de más, que luego solo se han eliminado en esta última parte de la temporada.

James Vowles, Williams

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

James Vowles, discutido director del equipo de Grove, debe dar un giro a una estructura que es solo octava en el Mundial de Constructores, después de haber sido la primera del resto (quinta justo por detrás de los cuatro equipos punteros) en 2025, aunque el coche haya podido contar con el suministro de la unidad de potencia Mercedes, universalmente reconocida como la más competitiva.

El salto de numeración de la sigla es una forma plástica de oficializar que habrá un corte claro con la historia reciente de Williams para dar inicio a una nueva etapa. La escudería británica, que nació oficialmente en 1977, promueve un evento para sus aficionados.

Alan Jones, Williams FW07 Ford: prima vittoria nel 1979

Foto di: Motorsport Images

Para celebrar el cincuentenario, del 11 al 28 de febrero en Londres se celebrará un evento denominado “W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing” en el que los visitantes podrán realizar un recorrido inmersivo a través de las cinco décadas: además de los monoplazas victoriosos en los campeonatos mundiales (nueve títulos de Constructores y siete de pilotos), se expondrán numerosos recuerdos y el show car del FW50.

La preventa de entradas para los miembros del W Club comenzará el 26 de octubre de 2026, mientras que la venta general se abrirá el 29 de octubre de 2026. Carlos Sainz y Alexander Albon confían en que sea realmente un nuevo comienzo...

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