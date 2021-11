Williams: México y Brasil no serán problema para los motores Mercedes

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, reveló durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos que el fabricante alemán se enfrentaba a "algunos problemas de fiabilidad que siguen apareciendo" con sus motores.

Valtteri Bottas tuvo que penalizar por motor en Austin por tercer ocasión en las últimas cuatro carreras, mientras que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, había sido sancionado por cambios en su unidad de potencia en la ronda anterior en Turquía.

Los equipos clientes de Mercedes, Aston Martin y Williams, también sustituyeron el motor de Sebastian Vettel y George Russell antes del GP de Estados Unidos.

Las próximas carreras en México y Brasil tienen lugar a 2285 y 800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, y la reducción de oxígeno significa que componentes como el turbo y el MGU-H tienen que trabajar más.

Pero el jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, dice que la altitud adicional no debería ser un problema añadido del que el equipo tenga que preocuparse.

"No, por el momento no es una preocupación", dijo Robson. "No creo que la altitud sea un gran problema en términos de fiabilidad. Estará bien, así que no, en este momento no creo que haya preocupaciones".

"Creo que con George siempre íbamos a tener que tomar esta cuarta unidad de potencia después de sus dificultades en Austria", agregó.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Williams es octavo en el campeonato de constructores a falta de cinco carreras, tras beneficiarse de sus buenos resultados en los GP de Hungría y Bélgica, donde sumó 20 de sus 23 puntos.

Con Alfa Romeo a 16 puntos, la posición de Williams parece estar asegurada, sobre todo porque Robson cree que el equipo tiene potencial para correr cerca de rivales como Alpine o Aston Martin Racing.

"Creo que vamos de un lado a otro por el octavo puesto con Alfa, así que creo que eso es parte de ello y creo que normalmente podemos acercarnos bastante a Alpine y Aston Martin, así que creo que el octavo o el noveno es probablemente donde está el coche", dijo.

"Pero en un buen día podemos superar al más lento de los dos Alpine y al más lento de los dos Aston Martin. Creo que ahí es donde estamos. Y normalmente hemos sido capaces de superar a (Yuki) Tsunoda, pero últimamente lo ha hecho muy bien, sobre todo en las últimas clasificaciones, así que ha sido un poco más difícil".

"Pero creo que eso es todo, estamos novenos ciertamente y a veces octavos y luego cerca del séptimo".

"A veces hacemos un buen trabajo y nos quitamos de encima unos cuantos coches más de lo que deberíamos quizás".