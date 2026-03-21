La salida de Wheatley de Audi genera una fuerte reacción entre los fans de la F1
Los aficionados de la Fórmula 1 han reaccionado a la confirmación de la salida inmediata de Jonathan Wheatley como jefe de equipo por motivos personales.
Los aficionados de la Fórmula 1 han compartido su veredicto sobre la sorpresiva salida de Jonathan Wheatley de su cargo como jefe de equipo de Audi.
Audi confirmó el 20 de marzo que Wheatley dejaría su puesto con efecto inmediato por "motivos personales", después de haberse unido al equipo en 2025.
"A medida que continúa su camino hacia la parte delantera de la parrilla, el equipo Audi Revolut F1 implementará cambios significativos en su estructura de alta dirección", indicó el equipo.
"Debido a motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato. El equipo agradece a Jonathan por su contribución al proyecto y le desea lo mejor en sus futuros desafíos".
Aunque los informes surgieron el 19 de marzo, los aficionados igualmente se sorprendieron con la confirmación. "Maldita sea, los rumores eran ciertos. AM (Aston Martin) realmente le pagó un salario de por vida", escribió un fan en Reddit, mientras que otro comentó: "Podría haber sido una historia hermosa verlo llevar a Audi a la cima de la F1 desde el principio, como hizo Horner con Red Bull. Lástima".
"Oh, m*****, es real. Muy malas noticias para Audi", comentó otro, mientras que alguien más dijo: "Oh, hombre. Justo cuando empezaban a verse bien".
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
Se entiende que Wheatley asumirá el cargo de jefe de equipo en Aston Martin, aunque la escudería de Silverstone aún no lo ha confirmado oficialmente. En Audi, el responsable del proyecto de F1, Mattia Binotto, asumirá de manera interina las funciones de jefe de equipo.
"Wow, realmente esperaba que no se fuera, parecía el entorno perfecto para él en su primer rol de liderazgo. Y que Binotto asuma como jefe de equipo mientras sigue a cargo de otras operaciones… suena familiar…", comentó otro fan.
Otro añadió: "Pensé que Wheatley era un poco más sensato que eso. Tiene la oportunidad de construir algo desde cero con Audi y opta por que Lawrence lo despida en Aston Martin en los próximos tres años cuando sigan sin estar en ningún lado en la F1."
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