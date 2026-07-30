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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

James Vowles revela cómo Michael Schumacher "cambió las reglas de juego" en la F1

James Vowles ha explicado cómo el enfoque incansable de Michael Schumacher hacia el desarrollo del coche ayudó a moldear su estilo de liderazgo como jefe de equipo de Williams.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, McLaren con Michael Schumacher, Mercedes en la rueda de prensa de la FIA

El director del equipo de Formula 1 Williams, James Vowles, ha afirmado que Michael Schumacher "cambió las reglas del juego" en el desarrollo de los coches, explicando que el siete veces campeón fue una gran influencia en su propio estilo de liderazgo.

Hablando junto al campeón de 1996 Damon Hill, que actualmente ejerce como embajador de la escudería de Grove, durante una grabación en directo del podcast oficial de Williams, Vowles habló de las figuras clave que han dado forma a su enfoque de la gestión de equipos.

Además de Schumacher, el británico también se inspiró en antiguos colegas Ross Brawn, David Richards, Toto Wolff y Lewis Hamilton.

"Así que, para mí personalmente, tuve el placer de trabajar con David Richards. Ross Brawn fue otro en mi trayectoria, y Toto también formó parte de ella. Y, de hecho, Damon habló de Michael; tuve el placer de trabajar con Michael", dijo.

"En realidad, también me inspiré mucho en él. Era una persona muy diferente dentro del coche. Recuerdo, por desgracia, 1996 y 1997, pero fuera del coche cambió las reglas del juego.

James Vowles, Williams

James Vowles, Williams

Photo by: Marc Fleury

"Todo lo que hacía cada día giraba en torno a cómo podemos mejorar. Cómo usamos el vídeo, la ingeniería y los datos, y por qué no miramos esto y por qué no dejamos esto ejecutándose en segundo plano?

"Fue, en muchos sentidos, el originador de 'sigamos desarrollando y cambiando'. Así que mucha inspiración de él, lo mismo que de Lewis. Él tenía otras cualidades, pero aprendes de todo el mundo que ha sido inspirador en tu vida."

Vowles entró por primera vez en la F1 en 2001 como ingeniero de British American Racing (BAR), permaneciendo en el equipo a medida que evolucionaba a Honda Racing, Brawn GP y finalmente Mercedes, cuando trabajó con Schumacher. Fue ascendido a director de estrategia de automovilismo en 2014.

Vowles asumió el cargo de director del equipo en Williams a principios de 2023.

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