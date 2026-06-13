Vowles cree que la restitución del podio a Gasly abre la puerta Red Bull y McLaren

El director del equipo Williams, James Vowles, ha mostrado su apoyo a McLaren y Red Bull mientras sopesan una apelación formal contra la restitución del podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

Varios pilotos fueron penalizados durante la carrera en Monte Carlo por exceso de velocidad en el pitlane. Mientras que la mayoría de esos pilotos cumplieron las sanciones durante la carrera, Gasly no lo hizo y se le aplicaron a su tiempo después. Alpine presentó un Derecho de Revisión, y la FIA confirmó que el equipo francés había aportado con éxito nuevas pruebas para demostrar que no estaba excediendo la velocidad, algo de lo que los comisarios no disponían en ese momento.

Como resultado, Gasly recuperó su lugar en el podio. McLaren y Red Bull han señalado su intención de apelar, y Mercedes ha confirmado que está en conversaciones con sus abogados.

Hablando con Sky Sports F1 después de la tercera sesión de entrenamientos antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Vowles explicó que le sorprendió la restitución.

James Vowles, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Me sorprende que haya habido una restitución", dijo. "Realmente no nos afecta personalmente, estaba por delante de nosotros de cualquier manera, creo que más bien crea un poco de desorden ahora.

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"¿Qué haces con George? ¿Qué haces con Piastri, que también, en esa circunstancia, debería haber estado en el podio como resultado? Ese es el desorden con el que no me siento cómodo."

Cuando se le preguntó si apoyaría a McLaren y Red Bull si los dos equipos decidieran presentar una apelación formal, el británico añadió: "Por una buena razón. Los apoyaría en eso."

Alex Albon sumó otros cuatro puntos para Williams en el Gran Premio de Mónaco con un octavo puesto, pero su compañero de equipo Carlos Sainz abandonó tras dos colisiones, una con Nico Hulkenberg y otra con Franco Colapinto.